Нацбанк аннулировал лицензии 40 небанковских финучреждений

Комитет Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 15 января 2021 года аннулировал лицензии на предоставление финуслуг 40 небанковских финучреждений.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, НБУ аннулировал все имеющиеся лицензии у ЧО "Ваш Ломбард", ЧО "Ломбард" Злата "Игнатченко и К", ООО "ФК" Артфин", ООО "Факторинговая Компания "Паритет" и ООО "ФК"Прайм-Финанс".

Помимо этого регулятор отозвал часть лицензий у трех компаний, в частности у "ФК "Альфа-Инвест Групп" лицензии на оказание услуг по факторингу, предоставление услуг по финлизингу, предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий, а у ООО "Кэпитал Бизнес Групп" и ООО "ФК Партнер" по две лицензии - на оказание услуг по факторингу и на предоставление гарантий.

НБУ также отозвал лицензию на предоставление гарантий у 32 компаний, в том числе у ООО "ФК"Авалон Финанс", ООО "ФК "Авантаж", ООО "ФК "Айкью", ООО "Актив Факторинг", ООО "Альфа Крос", ООО "ФК" Амбрелла", ООО "ФК "Ампир Капитал", ООО "Бессар", ООО "Бигкомерц", ООО "ФК "Гефест", ООО "ФК "Голдан Плюс", ООО "ФК "Дельта+Финанс", ООО "ФК "Дилер", ООО "Динейро Финанс", ООО "ФК "Днипрофинансгруп".

Лицензии на предоставление гарантий лишились также ООО "ФК "Элит Финанс Груп", ООО "ФК "Ивент", ООО "ФК "Композит-Факторинг", ООО "Кредит Партнерс", ООО "ФК "Лайт Финанс", ООО "ФК "Маре", ООО "Мастер Финас", ООО "ФК "Мендельс", ООО "ФК "Монти", ООО "Рэндолф Капитал", ООО "Статус Дрим", ООО "Восток Финанс" ООО "Траст Пэй Систем" ООО "Финансово-Кредитный Супермаркет", ООО "ФК" Финлайн", ООО "ФК" Финтайм Капитал"и ООО "ФК Форт".

НБУ отметил, что указанные 32 компании лишились лицензий исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что эти компании не планировали вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, вступившие в силу с 1 мая 2020 года, компании добровольно отказались от лицензий на этот вид деятельности.

НБУ добавил, что по результатам представленной финотчетности за 9 месяцев 2020 года, две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив.