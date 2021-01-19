Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 12,3 миллиарда

Министерство финансов на состоявшемся 17 января аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 12,33 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные облигации размещены на 489,65 млн грн. При этом средневзвешенная ставка по ним впервые за последние месяцы снизилась с 10% до 9,18% годовых.

От продажи облигаций сроком обращения 1 год поступило 6,14 млрд грн. Ставка по ним выросла до 11,73% годовых, тогда как неделей ранее она составляла 11,69%.

Двухлетние ОВГЗ были проданы на 3,98 млрд грн под 11,94%, неделю назад Минфин размещал такие бумаги под 11,85% годовых.

Трехлетние облигации разместили на 578,21 млн грн под неизменные 12,15%.

Кроме того, Минфин впервые с февраля 2020 года разместил ОВГЗ с погашением в 2027 году на 1,15 млрд грн под 12,49% годовых.

Как сообщалось, неделей ранее, 12 января, Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 8,93 млрд грн, при этом рост ставок по заимствованиям приостановился.