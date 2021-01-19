Суд отложил рассмотрение иска об отмене списания еврооблигаций "Приватбанка"

Хозяйственный суд города Киева перенес на 9 февраля рассмотрение иска THEO Worldwide Corp к "Приватбанку" и связанной UK SPV Credit Finance (Великобритания) об обжаловании процедуры обмена еврооблигаций на акции дополнительной эмиссии (bail-in) во время национализации банка.

Как сообщил юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев, перенос связан с требованием судьи к представителю истца предоставить подтверждение полномочий, передает Интерфакс-Украина.

Ранее рассмотрение дела было приостановлено в 2019 году до получения результатов по делу bail-in семьи Суркисов.

В марте 2018 года Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск THEO Worldwide Corp к "Приватбанку" и связанной UK SPV Credit Finance о взыскании $663 тыс. долга по эмитированным британской структурой еврооблигациям. Северный апелляционный хозяйственный суд 21 января 2019 года подтвердил решение суда предыдущей инстанции.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 17 ноября 2020 года частично отменил решения первой и апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение.

Напомним, в рамках национализации "Приватбанка" его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменяны на акции дополнительной эмиссии банка.

Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.

Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритания), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc. После национализации "Приватбанка" компания-эмитент ценных бумаг осталась в его собственности.

В начале октября 2017 года ПриватБанк сменил трасти по еврооблигациям на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года. С 3 октября 2017 года новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).