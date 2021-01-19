"Артемсоль" сократила производство соли на 41%

Государственное предприятие "Артемсоль" в 2020 году снизило производство соли на 41% – до 1,18 млн тонн, что связано с погодными условиями, карантином и ростом конкуренции на мировых рынках.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщается, "Артемсоль" произвела 762,2 тыс. тонн используемой для посыпки дорог соли молотой без упаковки, что вдвое меньше, чем в 2019 году, и связано с теплой зимой в Украине и дальнем зарубежье.

По данным госпредприятия, производство фасованной соли увеличилось на 3,6% – до 186,4 тыс. тонн, тогда как выпуск йодированной соли снизился на 6,6% – до 53,2 тыс. тонн.

Соли, затаренной в мешки (10, 20 и 50 кг), было произведено за 2020 год на 27,6% меньше – 147,6 тыс. тонн, затаренной в мягкие разовые контейнеры (МКР) – меньше на треть, 51 тыс. тонн.

Выпуск соляных брикетов за год, согласно пресс-релизу, уменьшился на 6,7% – до 11,2 тыс. тонн, тогда как соляных блоков выросло на 17% – до 3,4 тыс. тонн.

В госпредприятии указали, что в 2020 году предприятие отгружало свою продукцию в 15 стран мира. Основными импортерами его продукции стали Венгрия, Польша, Словакия, Румыния, Беларусь. Более 70% продукции ГП "Артемсоль" было направлено на рынок Украины.

Согласно данным компании, в конце 2020 года наметилась тенденция увеличения объемов производства всего ассортимента.

"Мы начали программу "оздоровления" предприятия, которая включает комплекс оперативных мер по повышению эффективности производства и социальной поддержке работников. В 2021 году мы планируем увеличить инвестиции в обновление и модернизацию производства до 250 млн грн, в то время как в 2020 году объем капитальных инвестиций составил 66 млн грн", – сказала и.о. директора "Артемсоли" Виктория Луценко.

ГП "Артемсоль" – одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре Донецкой области.