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США ввели санкции против судна для строительства "Северного потока-2"

США ввели санкции против судна для строительства

США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2".

Как сообщается на сайте Минфина США, санкции также введены в отношении формального владельца судна – российского ООО "КВТ-РУС".

Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, кредитования, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Кроме того, в список внесены ряд компаний в рамках санкций в отношении властей Венесуэлы. В том числе в список попали два танкера под российским флагом ( "Sierra", ранее известный как "Sienna", и "Максим Горький") и компания "Рустанкер".

Как сообщалось, накануне немецкое издание Handelsblat писало, что США в ближайшее время планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-Рус", что станет первым случаем применения санкций непосредственно к участникам проекта "Северный поток-2". По данным газеты, США уже проинформировали о своих планах власти Германии и других европейских партнеров.

В декабре "Фортуна" достроила 2,6 км газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии. В этом случае трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м и заняли около двух недель. После этого проектная компания Nord Stream 2 анонсировала начало работ в территориальных водах Дании, где нужно проложить около 147 км трубопровода на значительной глубине.

Напомним, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.

Автор: 

газ (7908) газопровід (1177) Газпром (2553) санкції (4357) США (4804) Північний потік (1081)


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Топ коментарі
+4
Ой как неожиданно. Теперь это корыто никто не заправит и в порт не пустит.
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19.01.2021 18:34
+3
Певно-що і з командою ...
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19.01.2021 19:11
+3
С 18 января с.г. в Нью Йорке полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России.

https://www.facebook.com/newyork.mid.ru/posts/1516369282087183
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19.01.2021 22:11
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Ой как неожиданно. Теперь это корыто никто не заправит и в порт не пустит.
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19.01.2021 18:34 Відповісти
Ну так расєянє його на заклання віддадуть, потоплять.
Після добудови труби.
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19.01.2021 18:54 Відповісти
Певно-що і з командою ...
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19.01.2021 19:11 Відповісти
Я люблю США!
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19.01.2021 19:43 Відповісти
С 18 января с.г. в Нью Йорке полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России.

https://www.facebook.com/newyork.mid.ru/posts/1516369282087183
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19.01.2021 22:11 Відповісти
100% мокшанские жмоты по счетам не платили.
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20.01.2021 12:25 Відповісти
Сегодня инаугурация Байдена. Подождите кацапы до вечера - старик "Сонный Джо" вступит в полномочия Президента и остановит этот проект полностью, а моксели попадут на деньги в итоге)
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20.01.2021 13:16 Відповісти
Таки так , як зазвичай попадають на рублі в своїх " зовнішніх проектах "...
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25.01.2021 23:17 Відповісти

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