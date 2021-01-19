США ввели санкции против судна для строительства "Северного потока-2"

США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2".

Как сообщается на сайте Минфина США, санкции также введены в отношении формального владельца судна – российского ООО "КВТ-РУС".

Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, кредитования, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Кроме того, в список внесены ряд компаний в рамках санкций в отношении властей Венесуэлы. В том числе в список попали два танкера под российским флагом ( "Sierra", ранее известный как "Sienna", и "Максим Горький") и компания "Рустанкер".

Как сообщалось, накануне немецкое издание Handelsblat писало, что США в ближайшее время планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-Рус", что станет первым случаем применения санкций непосредственно к участникам проекта "Северный поток-2". По данным газеты, США уже проинформировали о своих планах власти Германии и других европейских партнеров.

В декабре "Фортуна" достроила 2,6 км газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии. В этом случае трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м и заняли около двух недель. После этого проектная компания Nord Stream 2 анонсировала начало работ в территориальных водах Дании, где нужно проложить около 147 км трубопровода на значительной глубине.

Напомним, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.