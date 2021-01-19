Ассоциация городов предупредила о повышении тарифов на отопление

Ассоциация городов Украины (АГУ) направила обращение в адрес президента Владимира Зеленского с просьбой ограничить цены на газ не только для бытовых потребителей, а и для поставщиков централизованного отопления в городах.

Как отмечается в обращении за подписью главы АГУ Виталия Кличко, повышение цен на газ для предприятий ТКЭ повлечет повышение тарифов на теплоснабжение для населения ппочти в полтора раза.

В обращении, в частности, указано, что стоимость природного газа для производителей тепла в декабре 2020 года составила 6103,1 грн за тыс. кубометров (без НДС и других надбавок), но в тарифе на тепло для населения учитывается стоимость природного газа 4048,5 грн за тыс. куб м.

Кроме того, растет стоимость услуги по распределению природного газа, цена на электроэнергию, повышается размер минимальной заработной платы, что требует пересмотра тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги в сторону их существенного увеличения.

"При таких условиях предприятия теплоснабжения не смогут существовать при действующих на сегодня тарифах. А пересмотр тарифов на теплоснабжение для населения приведет к их росту почти в полтора раза", – отмечается в документе.

В обращении отмечается, что 18 января Кабмин установил предельную цену на природный газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр, но это решение не коснулось цены природного газа в тарифе на теплоснабжение для населения.

"Приняв такое решение, правительство разделил граждан Украины на две категории: тех, кто использует природный газ для собственных нужд, в том числе индивидуального отопления, и тех, кто пользуется централизованным теплоснабжением, в стоимость которого учитывается рыночная цена на природный газ", – отмечает в обращении Виталий Кличко.

Он также отметил, что на местном уровне решить эту проблему невозможно из-за отсутствия механизма и средств. Ведь на конец 2020 задолженность предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ достигла 43,7 млрд грн, что почти на 9 млрд грн больше, чем на начало отопительного сезона.

"Увеличение стоимости природного газа для предприятий теплоснабжения ухудшит их способность его оплачивать. А недостижение предприятиями ТКЭ уровня расчетов в 90%приведет к прекращению газоснабжения со стороны НАК "Нафтогаз Украины". Такая ситуация грозит прекращением услуг по теплоснабжению в населенных пунктах Украины", – сказано в обращении.

В связи с этим глава Ассоциации городов Украины обратился к президенту с просьбой вмешаться в решение проблемы, чтобы не допустить кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года власти Киева повысили тариф на отопление для населения, получающего тепло от КП "Киевтеплоэнерго" в Киеве, на 19,2%, на горячую воду – на 16%. Соответствующее распоряжение№2077 от 29 декабря 2020 года обнародовано на сайте КГГА.

Мэр Виталий Кличко публично заявил, что "стоимость услуг на отопление не изменится", а киевляне будут платить по тарифам еще 2019 года. Однако позже в "Киевтеплоэнерго" признали, что суммы в платежках за тепло все же вырастут, ведь в прошлом сезоне к тарифам применялись "скидки" в размере более 20%.