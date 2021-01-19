"Укроборонпром" хочет реанимировать завод "Маяк"

Руководство "Укроборонпрома" и завода "Маяк" провели встречу, во время которой обсудили планы по реанимации работы предприятия.

Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Facebook.

"В 2008 году "Маяк" стал полностью оружейным заводом. Он специализируется, в частности, на производстве стрелкового и артиллерийского оружия, ремонте и модернизации военной техники. И в течение длительного времени завод искусственно загоняли в долги. В результате имущество оказалось под арестом в рамках уголовного и исполнительных производств, а концерн и завод потеряли возможность полноценно им распоряжаться", - написал Гусев.

В то же время, по его слова, несмотря на это, в 2020 году "Укроборонпром" стабилизировал работу завода: активно восстанавливается производство для выполнения контрактов, в том числе, в рамках гособоронзаказа, возвращаются в собственность активы предприятия, погашено более 8 млн грн долга по зарплате.

"В условиях полного ареста текущих и специальных счетов, "Маяк" обретает резервы для выпуска продукции по заключенным контрактам. Тем не менее, остаются миллионы гривен долгов, в том числе по заработной плате. И еще множество вопросов, решение которых требует комплексного подхода. С командой государственного концерна "Укроборонпром" и руководством завода мы провели встречу, спланировав дальнейшие действия по реанимации работы предприятия", - отметил Гусев.

Он подчеркнул, что в результате реформы концерна "Маяк" должен войти в один из оборонных холдингов.