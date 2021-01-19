Первая немецкая компания отказалась от участия в достройке "Северного потока-2" из-за санкций, – СМИ

Первой немецкой компанией, которая отказалась от участия в проекте "Северный поток 2" из-за опасения санкций США, стала Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные электронной переписки предприятия, передает Интерфакс.

Согласно переписке, компания на прошлой неделе уведомила США о том, что планирует придерживаться норм американского закона о санкциях PEESCA и расторгает договоры и сотрудничество с "Северным потоком-2".

Проектную компанию об этом представители Bilfinger уже уведомили, но "русские не прореагировали", пишет газета, допуская, что проектная компания Nord Stream 2 может обратиться в суд.

По данным издания, у Bilfinger с "Северным потоком 2" было несколько контрактов, в том числе контракт на разработку систем безопасности для газопровода, сумма контракта составляет 15 миллионов евро.

Как сообщалось, накануне немецкое издание Handelsblat писало, что США в ближайшее время планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-Рус", что станет первым случаем применения санкций непосредственно к участникам проекта "Северный поток-2". По данным газеты, США уже проинформировали о своих планах власти Германии и других европейских партнеров.

По данным СМИ, перед этим Госдепартамент США сообщил европейским компаниям, которые помогают строить российский газопровод "Северный поток-2", что они сталкиваются с риском санкций, которые будут введны в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.