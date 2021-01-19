Киев в прошлом году ничего не заплатил "Укрзализныце" за пригородные льготные перевозки

"Укрзализныця" в 2020 году предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн, но получила только 28% компенсации от местных органов власти.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Среди крупнейших должников - местные органы власти Харьковской (38,6 млн грн), Киевской (25 млн грн), Львовской (17,3 млн грн), Одесской (10,8 млн грн), Днепропетровской (17,9 млн грн) областей и Киева (29,5 млн грн)", - сказано в сообщении.

Лидерами по объему погашения долга, по информации "Укрзализныци" являются местные органы власти Херсонской, Луганской, Николаевской, Житомирской и Волынской областей, а антилидером - город Киев, уровень оплаты долгов которого за перевозку льготников равен нулю.

В "Укрзализныце" отмечают, что в целом такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава.

"Укрзализныця" призывает местные власти найти возможность как можно быстрее компенсировать убытки за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении.