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Киев в прошлом году ничего не заплатил "Укрзализныце" за пригородные льготные перевозки

Киев в прошлом году ничего не заплатил

"Укрзализныця" в 2020 году предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн, но получила только 28% компенсации от местных органов власти.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Среди крупнейших должников - местные органы власти Харьковской (38,6 млн грн), Киевской (25 млн грн), Львовской (17,3 млн грн), Одесской (10,8 млн грн), Днепропетровской (17,9 млн грн) областей и Киева (29,5 млн грн)", - сказано в сообщении.

Лидерами по объему погашения долга, по информации "Укрзализныци" являются местные органы власти Херсонской, Луганской, Николаевской, Житомирской и Волынской областей, а антилидером - город Киев, уровень оплаты долгов которого за перевозку льготников равен нулю.

В "Укрзализныце" отмечают, что в целом такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава.

"Укрзализныця" призывает местные власти найти возможность как можно быстрее компенсировать убытки за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении.

Автор: 

Джерело:  "Укрзализныця"
Київ (4670) пільги (273) перевезення (639) Укрзалізниця (4743)


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все мало! зарплаты им по 675 тыщ подавай! я работаю гардеробщиком за 3 тыщи и в карманах шиш шо найдеш! а им все мало...Жулики!
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19.01.2021 20:41 Відповісти

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