Бывшая компания Зеленского через посредника продала права на "Лигу смеха" российскому каналу под санкциями

Проект "Лига смеха" студии "Квартал 95", совладельцем которой до избрания президентом был Владимир Зеленский, продан российскому телеканалу СТС и будет запущен уже этой весной.

Как сообщили в пресс-службе "Квартала 95", студия с 2012 года сотрудничает со шведской компанией Eccho Rights которая является эксклюзивным представителем в отношении дистрибуции контента за пределами Украины, пишет LIGA.net.

При этом в компании уверяют, что Eccho Rights обладает собственной стратегией продаж, на которую правообладатель не влияет.

"Eccho Rights берет на себя все права и обязательства представлять и реализовывать продукты Квартала по миру. С целью дистрибуции формата Eccho Rights имеет право осуществлять ознакомление третьих лиц с процессом производства контента, в том числе со съемочным процессом без получения дополнительного согласия у студии "Квартал 95", – сообщили в пресс-службе "Квартал 95".

В компании отказались уточнить условия сделки, сославшись на то, что подробности продажи формата являются коммерческой тайной и не могут разглашаться.

Юридически права на ТМ "Лига смеха" закреплены за шестью владельцами: Владимиром Зеленским, менеджерами "Квартала 95" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также бывшими квнщиками Наумом Барулей и Андреем Чивуриным.

По оценкам участников рынка, студия "Квартал 95" предоставила права на адаптацию шоу и может получать до $15 тыс. за каждый эпизод.

С конца 2018 года основными владельцами "СТС Медиа" являются медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" (НМГ) и российский госбанк ВТБ. НМГ владеют структуры банка "Россия" Юрия Ковальчука (близок к Владимиру Путину), Мордашова и несколько частных инвесторов, имена которых группа не раскрывает.

При этом сам президент Владмир Зеленский в мае 2020 года подписал указ, которым внес в санкционный список 28 российских медиакомпаний, в том числе ООО "СТС Медиа". Санкции предполагают ограничение торговых операций, блокировку активов, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование переговоров и соглашений.

Формально Владимир Зеленский не является совладельцем "Квартала", почти сразу после победы на выборах он передал свои доли в компаниях партнерам по бизнесу. Сейчас 100% студии "Квартал 95" принадлежит Борису Шефиру. Впрочем, президент остался владельцем интеллектуальных прав на продукцию студии. За 2020 год Зеленский, согласно его декларации, получил выплаты роялти от "Квартала 95" на 1,05 млн грн и 3,31 млн грн.