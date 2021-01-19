На выкупленную Ахметовым угольную компанию перевели долг на $500 миллионов

Акционеры крупнейшего в Украине производителя коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" достигли мирового соглашения (Settlement Deed) о реструктуризации всех долговых обязательств, превышавших $1,5 млрд, предполагающего выплату $1,335 млрд, из которых на долю ШУ "Покровское" был переведен долг в размере $500 млн.

Об этом сообщили в ШУ "Покровское" в ответ на запрос Интерфакс-Украина.

"Переговоры длились с 2017 года, ситуация была крайне сложной. Согласно условиям кредита ШУ "Покровское" выступало поручителем. Хоть этого и не было видно в отчетности ШУ, у нас был существенный риск получить решение лондонского арбитража полностью против нас, ведь задолженность, по сути, была бесспорной. В таком случае ШУ должно было бы погасить всю сумму долга и начисленных процентов, которая к моменту заключения мирового соглашения составляла более $1,5 млрд", – сообщили на предприятии.

В ШУ "Покровское" подчеркнули, что ему удалось получить компенсацию от основных должников на половину суммы долга, а также согласовать рассрочку выплату кредиторам на несколько лет.

Согласно ответу, после решения арбитража статус ШУ "Покровское" как поручителя сменился на статус непосредственного должника, в связи с чем долг в сумме $500 млн теперь отражен в финансовой отчетности предприятия, что привело к резкому ухудшению финансового состояния ШУ и обвалу его чистых активов.

В компании напомнили, что состоявшееся 15 января текущего года внеочередное собрание акционеров ЧАО "Донецксталь" - Металлургический завод" (ДМЗ), активы которого находятся на неподконтрольной территории, одобрило мировое соглашение в рамках дела, находящегося на рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда.

В его рамках ЧАО "ДМЗ" обязуется выплатить кредиторам $835 млн начисленных и не списанных процентов по полученному ранее кредиту, а также компенсировать ШУ "Покровское" суму основного долга ($500 млн), которую ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам в соответствии с условиями мирового соглашения, а суммарно – $1,335 млрд.

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Как сообщалось, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретения контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).

При этом часть долгов предприятий группы "Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии регионов. В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

ДМЗ, "Донецксталь" и Energotrading Limited в августе 2013 года выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), "ИНГ Банк Украина", Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), "Райффайзен Банк Аваль", также East-West United Bank S.A. (Люксембург).