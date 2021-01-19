Авиакомпания SkyUp начнет полеты по четвертому маршруту в Чехию

Авиакомпания SkyUp анонсировала запуск четвертого маршрута в Чехию из Киева - в Остраву.

Полеты на этом направлении авиакомпания планирует начать 26 апреля, они будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, передает avianews.com.

Вылет из Киева в 17:10 с прилетом в Остраву в 18:00. Обратный вылет из Остравы в 19:00 с прилетом в Киев в 21:40. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Госавиаслужба Украины 30 декабря 2020 года выдала SkyUp право на полеты на линии Киев-Острава с частотой до трех раз в неделю на неограниченный срок.

Острава является промышленным центром на востоке Чехии рядом с границей Польши. В радиусе 150 км от города расположены Брно, Катовице и Краков.

Анонсированная маршрутная сеть SkyUp из Киева в Чехию включает Прагу, Пардубице, Брно и Остраву. Непосредственно сейчас авиакомпания не летает ни в один из этих городов.