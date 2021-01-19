Госкино прекратило запрещать показ российских фильмов в Украине

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2020 году не запретило ни одного российского фильма, а к демонстрированию разрешен один.

Об этом говорится в ответе Госкино на запрос Интерфакс-Украина.

"По выводам Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации, в 2020 году запрещенных фильмов производства Российской Федерации нет", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на рассмотрение Экспертной комиссии в прошлом году был передан только один фильм российского производства – "Обратная связь" (А. Нужный, 2020 год, Россия). По результатам рассмотрения, фильм был разрешен для кинотеатрального демонстрирования на территории Украины.

Напомним, Госкино запретило в 2018 году три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов, а в 2019 году запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался Владимир Зеленский, который был избран президентом Украины.