"Центрэнерго" обвинило ДТЭК Ахметова в срыве поставок угля (обновлено)

Государственное ПАО "Центрэнерго" обвинило энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в срыве поставок угля перед прогнозируемым похолоданием, а также повышении цен на топливо.

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго".

"Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. Более того, пользуясь критической ситуацией с запасами топлива, 13 января поставщик прислал в адрес "Центрэнерго" предупреждение о повышении цены на уголь с 1650 грн до 2100 грн за тонну", – сказано в сообщении.

По данным государственной компании, по состоянию на 11 января на складах ТЭС "Центрэнерго" оставалось 40 тыс. тонн угля, по сравнению с 336 тыс. тонн на 1 ноября 2020 года.

Падение запасов топлива в "Центрэнерго" поясняют тем, что в течение ноября и декабря 2020 года теплоэлектростанции компании работали с максимальной нагрузкой, пока значительная часть других тепловых, а также атомных энергоблоков оставались в простое из-за ремонтных работ.

"Компания была вынуждена дополнительно потратить 128 тыс. тонн и 233 тыс. тонн угля соответственно. Такая ситуация привела к критическому снижению объема запаса угля на ТЭС ПАО "Центрэнерго"", – сказано в сообщении.

Как известно, крупнейшим частным поставщиком угля для "Центрэнерго" является компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК заявляют о выполнении договора на поставку угля для "Центрэнерго" в полном объеме.

"На январь "Центрэнерго" была согласована поставка угля объемом 50 тыс. тонн, который в ближайшие дни прибудет в адрес ТЭС ПАО "Центрэнерго". Этот объем угля соответствует предоплате, которую внесло ПАО "Центрэнерго" (106 млн грн), и условиям, зафиксированным в спецификации к договору (1650 грн/т)", – сообщили в ДТЭК.

В холдинге уточнили, что общий объем угольной продукции, которую ДТЭК должен отгрузить до апреля 2021 года, составляет 600 тыс. тонн. По просьбе ПАО "Центрэнерго" в ноябре-декабря 2020 года поставлено 400 тыс. тонн угля, что на 100 тыс. тонн выше плана-графика, определенного договором. ·

"По просьбе ПАО "Центрэнерго" ДТЭК осуществляет поставку угля с опережением графика поставок, предусмотренного договором", – подчеркивают в ДТЭК.

Как сообщалось, 18 января "Центрэнерго" подключило к работе энергосистемы дополнительно 6 энергоблоков с использованием природного газа. В компании уточнили, что газ от НАК "Нафтогаз Украины" "Центрэнерго" получает на условиях отсрочки платежа.

При этом ранее генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявил, что запуск блоков ТЭС на газе "экономически сегодня это абсолютно не обоснован". Он также сообщил, что в связи с нехваткой топлива ДТЭК начнет импорт угля из Казахстана и увеличит поставки топлива со своих шахт в России.