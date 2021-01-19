Объем выданных льготных кредитов для бизнеса превысил 18 миллиардов

Со старта программы банки-участники выдали 7 957 кредитов на общую сумму 18,48 млрд грн. Из них 11,6 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 3 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,6 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (18%) и промышленной переработки (16%). По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

"Каждую неделю мы фиксируем положительную динамику программы. Так, за последние семь дней банки-участники подписали 279 договоров на 687 млн ​​грн. В частности, 565 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23 банками: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк "Львов", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Восток", "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк", "ОТП Банк", "Кредитвест банк", "Агропросперис Банк", "ПроКредит Банк", "Аккордбанк", "Украинский капитал", "МТБ Банк".