Служба автомобильных дорог Луганщины купила внедорожник Skoda за миллион

Служба автомобильных дорог в Луганской области 14 января по результатам тендера заказала ООО "Талисман" легковой автомобиль за 996,5 тыс. грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит внедорожник Skoda Kodiaq Style 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4. Автомобиль будет иметь подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки, пакет "Плохие дороги", тонированное лобовое стекло, боковые ячейки с термоизоляцией, обивку сидений тканью, информационное радио, емкостный цветной дисплей, LED фары головного света.

В автосалонах цены на Skoda Kodiaq Style 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 стартуют от 925 тыс. грн, в базовой комплектации автомобиль можно приобрести за 874,5 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом "Талисмана" было дочернее предприятие "Автотрейдинг-Харьков" Олега Боярина, чье предложение было выше на 1,2 тыс грн.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 997,72 тыс. грн. Фирмы не торговались во время аукциона.

Владельцем краматорского ООО "Талисман" является Виталий Гордиенко, директор – Нелли Вечирко.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала Toyota Highlander Premium стоимостью 1,67 млн грн.

В свою очередь Служба автомобильных дорог в Одесской области купила автомобиль Toyota Land Cruiser Prado за 1,38 млн грн.