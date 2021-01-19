Потери Испании от сокращения туризма оценили в 110 миллиардов евро

Минувший год стал худшим для туристической отрасли Испании за последние полвека: страну посетили менее 20 миллионов иностранных гостей, а доходы сектора рухнули на 75%.

Как отмечает испанская газета El Pais, в 1969 году Испанию посетило почти 21,7 млн иностранных туристов, а в 1968 году – около 19,2 млн, и в лучшем случае показатели 2020 года окажутся на том же уровне, хотя могут быть и ниже, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь, доход туротрасли в 2020 году составил 46 млрд евро, что на 110 млрд меньше, чем годом ранее. Этот показатель соответствует уровню 1995 года, хотя из-за инфляции реальная прибыль даже ниже.

"Туризм Испании переживает самый большой кризис в истории. Вклад сектора в ВВП снизился с 12,4% в 2019 году до чуть более 4%", – цитирует газета министра промышленности, торговли и туризма Испании Марию Рейес Марото.

Она подчеркнула, что отрасль остро нуждается в финансовой помощи, поскольку надежды на летний сезон-2020 не оправдались: восстановление оказалось настолько незначительным, что ряд компаний и магазинов, едва открывшись, вновь закрыли свои двери.

Среди наиболее пострадавших регионов – Балеарские острова, поскольку пандемия фактически разрушила ночную жизнь, которой славится регион. В течение этого года закроются 63% ночных заведений.

Канарские острова в 2020 году посетило менее 4 млн иностранных гостей – это резкий спад по сравнению с 13 млн годом ранее.

По данным издания, турпоток на побережье Коста-дель-Соль в 2020 году обвалился на 70%, путешественники забронировали 7 млн ночей вместо 26 млн. В Каталонии турпоток в 2020 году упал почти на 80%, как и расходы путешественников. В итоге в Барселоне сейчас открыто 110 гостиниц - это лишь 25% от общего числа.