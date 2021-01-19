Украина увеличила суточный отбор газа до пятилетнего максимума

Украина 18 января 2021 года подняла из своих подземных хранилищ (ПХГ) 136 млн кубометров природного газа.

Об этом сообщил врио главы АО "Укртрансгаз" и первый замглавы правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома.

По словам Переломы, это максимальный суточный объем отбора ПХГ Украины за последние пять лет, передает Интерфакс-Украина.

"Рекордные объемы отбора газа - свидетельство успешности европейского вектора, который мы так активно развивали в последние годы. В эти дни мы отбираем газ из ПХГ не только для нужд украинцев, но и для иностранных заказчиков", - отметил Перелома.

Как сообщалось, если в первой декаде января 2020 года отбор из ПХГ колебался от 59 млн кубометров до 72,6 млн кубометров, то далее с увеличением морозов начался неуклонный рост: 79,1 млн, 81,9 млн, 87,2 млн, 90,5 млн, 96,2 млн, 103,2 млн, 122,5 млн кубометров.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).