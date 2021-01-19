Коболев предложил создать единую базу уязвимых потребителей газа

В Украине необходимо создать единую информационную базу уязвимых потребителей газа, которая будет содержать полную информацию об их доходах, объемах и стоимости потребляемого топлива.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в ходе дискуссии по рынку газа на Energy Club, передает Интерфакс-Украина.

"Наша идеология, которую мы продвигаем уже на протяжении шести лет, состоит в следующем: если есть уязвимый потребитель, дайте ему деньги. Так делают во всех развитых странах. Мы считаем критически важным создать информационную базу, которая позволит государству всех уязвимых потребителей идентифицировать, привязать их к конкретному потреблению газа и им помочь. И это в будущем позволит нам избегать проблем со слишком стремительным ростом цены", – сказал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", сегодня основным препятствием для предоставления гражданам субсидий в денежной форме является отсутствие информации о том, какие категории потребителей являются уязвимыми и почему, каковы у них объемы потребления газа и какова их стоимость, а также какое у них соотношение между доходами и стоимость потребляемого газа.

"Если бы сейчас государство решило дать этим людям деньги, даже у тех же социальных служб возник бы банальный вопрос: а можно ли дать счета этих потребителей? А можно ли их идентифицировать, чтобы мы знали, кому и сколько денег нужно отдать, чтобы поддержать этих людей. К сожалению, на данный момент система к этому не готова", ‒ отметил глава НАК.

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Как сообщалось, на заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для нужд населения на февраль-март на уровне 6,99 грн за кубометр.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.