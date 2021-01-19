Витренко вернется в бизнес в случае повторного провала голосования за назначение вице-премьером

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января-начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.

Об этом Витренко сообщил в интервью газете "День".

"Не знаю, будет ли положительное решение. Я концентрируюсь на решении насущных проблем в энергетике. (Если не проголосуют) я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни", – сказал Витренко.

Витренко отметил, что голосование должно состояться в комбинации первый вице-премьер-министр и министр энергетики.

"Потому что это нужно премьеру, и прежде всего стране. И чтобы решать сложные вопросы, которые есть в энергетике, нужен первый вице-премьер-министр, который мог бы решать вопрос не только министерства энергетики, но и кроссекторальный", – пояснил и.о. министра.

Он напомнил, что принятая недавно поправка Алены Шкрум ("Батькивщина") "фактически делает невозможным выполнение многих обязанностей исполняющим обязанности министра", поэтому голосование по его кандидатуре необходимо.

"Я имею поддержку Зеленского, председателя фракции "Слуги народа", премьер-министра, а также многих депутатов фракции "Слуга народа", но со всеми 246 депутатами не общался, поэтому не знаю, сколько из них меня поддерживают", – отметил Витренко.

Как сообщалось, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Перед этим Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.