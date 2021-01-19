Еще одна крупная IT-компания из Беларуси откроет офис в Украине

Международная IT-компания SoftTeco открывает официальное представительство в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе компании, такое решение принято в связи с расширением географии деятельности, передает Liga.net.

SoftTeco – разработчик IT-услуг для бизнеса. Офисы компании находятся в Беларуси (Минск, Гомель), Польше (Варшава), Литве (Вильнюс). В 2020 году компания вошла в список ведущих поставщиков услуг по разработке программного обеспечения по версии аналитического агентства Clutch, а также входит в рейтинг лучших компаний по разработке мобильных приложений по версии TopDevelopers organization.

Компания работает на IT-рынке 13 лет и за это время было реализовало более 150 проектов в 74 локациях. Среди клиентов компании SoftTeco: Blueprint, Via, Covr, BelSwiss Bank и другие.

Как сообщалось, по данным Минцифры на начало декабря 2020 года, 40 белорусских IT-компаний и 2 тысячи IT-фрилансеров переехали на постоянное место работы в Украину после августовских выборов президента в Беларуси и жестокого подавления последовавших протестов против фальсификации их результатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Согласно указу, Кабинет министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.