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Животноводы просят ограничить экспорт кукурузы для сдерживания роста цен

Животноводы просят ограничить экспорт кукурузы для сдерживания роста цен

Ассоциации "Союз птицеводов Украины", "Свиноводы Украины", "Тваринпром", "Союз кормопроизводителей Украины" предлагают ограничить экспорт кукурузы из Украины в нынешнем 2020-2021 маркетинговом году (МГ) в объеме 22 млн тонн при урожае 29,5 млн тонн.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий по итогам прошедшего 18 января совещания с агроассоциациями с участием замминистров Тараса Качки и Сергея Глущенко, передает Интерфакс-Украина.

"В Минэкономики поступил ряд обращений от аграрных ассоциаций о включении в Меморандум (о взаимопонимании на рынке зерна) позиции кукурузы", – сообщил Высоцкий.

По мнению ассоциаций-инициаторов, для внутреннего рынка необходимы около 7,5 млн тонн тонн кукурузы для изготовления кормов для животных.

Высоцкий отметил, что совместное решение планируется принять через неделю, когда Минэкономики определится со своей позицией.

В свою очередь и.о. исполнительного директора "Украинской зерновой ассоциации" (УЗА) Сергей Иващенко заявил, что рост цен на кукурузу обусловлен общемировыми тенденциями и будет продолжаться, потому попытка административным методом ограничить ее экспорт из Украины является неэффективной.

"Государство не должно административно влиять на цену, а только лишь рыночными механизмами. Ассоциации птицеводов и животноводов выступили с инициативой ограничить экспорт, потому что не могут покупать кукурузу по нынешним ценам. В настоящее время кукуруза дорогая, поэтому им рано или поздно придется свыкнуться с этими ценами и исходить из ситуации на рынке", – сказал Иващенко, комментируя итоги прошедшего накануне совещания в Минэкономики.

В настоящее время в зерновом меморандуме на нынешний МГ, подписанном в августе этого года, содержится только согласованная позиция по экспорту пшеницы и ржи на уровне соответственно 17,5 млн тонн и 16 тыс. тонн.

Как сообщалось, ранее замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отмечал, что ситуация на мировом продовольственном рынке, в частности, ограничительные действия России и Аргентины, привели к росту спроса на украинскую продукцию, что может вызвать повышение цен и не внутреннем рынке.

В нынешнем году некоторые станы-экспортеры зерновых уже заявили об ограничении экспорта, что с меньшими объемами урожая привело к увеличению цен. В частности, Россия планирует установить квоты на экспорт зерна с 15 февраля 2021 для обеспечения внутренних потребностей и продовольственной безопасности страны, а Аргентина с 28 февраля прекратит экспорт кукурузы в рамках плана правительства по обеспечению внутренних поставок продовольствия.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
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