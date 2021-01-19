Животноводы просят ограничить экспорт кукурузы для сдерживания роста цен

Ассоциации "Союз птицеводов Украины", "Свиноводы Украины", "Тваринпром", "Союз кормопроизводителей Украины" предлагают ограничить экспорт кукурузы из Украины в нынешнем 2020-2021 маркетинговом году (МГ) в объеме 22 млн тонн при урожае 29,5 млн тонн.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий по итогам прошедшего 18 января совещания с агроассоциациями с участием замминистров Тараса Качки и Сергея Глущенко, передает Интерфакс-Украина.

"В Минэкономики поступил ряд обращений от аграрных ассоциаций о включении в Меморандум (о взаимопонимании на рынке зерна) позиции кукурузы", – сообщил Высоцкий.

По мнению ассоциаций-инициаторов, для внутреннего рынка необходимы около 7,5 млн тонн тонн кукурузы для изготовления кормов для животных.

Высоцкий отметил, что совместное решение планируется принять через неделю, когда Минэкономики определится со своей позицией.

В свою очередь и.о. исполнительного директора "Украинской зерновой ассоциации" (УЗА) Сергей Иващенко заявил, что рост цен на кукурузу обусловлен общемировыми тенденциями и будет продолжаться, потому попытка административным методом ограничить ее экспорт из Украины является неэффективной.

"Государство не должно административно влиять на цену, а только лишь рыночными механизмами. Ассоциации птицеводов и животноводов выступили с инициативой ограничить экспорт, потому что не могут покупать кукурузу по нынешним ценам. В настоящее время кукуруза дорогая, поэтому им рано или поздно придется свыкнуться с этими ценами и исходить из ситуации на рынке", – сказал Иващенко, комментируя итоги прошедшего накануне совещания в Минэкономики.

В настоящее время в зерновом меморандуме на нынешний МГ, подписанном в августе этого года, содержится только согласованная позиция по экспорту пшеницы и ржи на уровне соответственно 17,5 млн тонн и 16 тыс. тонн.

Как сообщалось, ранее замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отмечал, что ситуация на мировом продовольственном рынке, в частности, ограничительные действия России и Аргентины, привели к росту спроса на украинскую продукцию, что может вызвать повышение цен и не внутреннем рынке.

В нынешнем году некоторые станы-экспортеры зерновых уже заявили об ограничении экспорта, что с меньшими объемами урожая привело к увеличению цен. В частности, Россия планирует установить квоты на экспорт зерна с 15 февраля 2021 для обеспечения внутренних потребностей и продовольственной безопасности страны, а Аргентина с 28 февраля прекратит экспорт кукурузы в рамках плана правительства по обеспечению внутренних поставок продовольствия.