Продажи автомобилей европейских производителей рухнули до минимума за 30 лет

Производители автомобилей в ЕС продали в 2020 году почти на четверть меньше автомобилей, чем в 2019 году из-за пандемии коронавируса.

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей ACEA, продажи легковых автомобилей в 2020 году упали на 23,7% – до 9,9 млн авто, передает Deutsche Welle.

По данным ACEA, таким образом в 2020 году автопроизводители продали примерно на 3 млн автомобилей меньше, чем в 2019 году, что стало крупнейшим падением с момента начала ведения соответствующей статистики в 1990 году.

При этом значительный спад продаж автомобилей зафиксирован во всех странах ЕС. Наибольшее снижение произошло в Испании – 32,3%, в Италии – на 27,9% и во Франции – на 25,5%. В Германии, на крупнейшем европейском рынке, падение составило 19,1%.