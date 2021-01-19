Госинспекция насчитала за год нарушений в сфере экологии на 2,2 миллиарда

Государственная экологическая инспекция установила 2,16 млрд грн убытков в 2020 году из-за нарушения природоохранного законодательства.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Мальованный, передает пресс-служба Госэкоинспекции.

"За этот период территориальные органы ГЭИ совершили более 30 тыс. (30 252) проверок. По выявленным фактам нарушений составлено 31,7 тысячи протоколов, а к административной ответственности привлечены 28 500 человек. За особо тяжкие преступления против окружающей среды открыто 508 уголовных производств", – сообщил глава инспекции.

Чиновник отметил, что по сравнению с 2019 годом инспекция рассчитала на 3% больше убытков.

"По сравнению с 2019 годом, наблюдаем рост общей суммы начисленных убытков в 2020 году (хотя почти весь год инспекторы работали в условиях карантина, то есть без проведения плановых проверок) на 3% (в 2019 году сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила 2,08 млрд грн", – уточнил Мальованный.