VS Energy россиян принудительно выкупит акции миноритариев трех облэнерго

ООО "ВС Груп Менеджмент" направило миноритариям ЧАО "Кировоградоблэнерго" публичное безотзывное требование принудительного выкупа акций (squeeze-out).

Об этом говорится в сообщении облэнерго, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Цена выкупа акций компании составляет 1,3 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,25 грн.

Заявитель указывает на прямое владение 0,0003% акций "Кировоградоблэнерго", опосредованное с другими аффилированными лицами – 96,769%. Сообщение о доминирующем контрольном пакете (свыше 95%) было подано 23 декабря 2020 года.

Ранее, в начале января этого года, сообщения о принудительном выкупе акций разместили "Херсон-" и "Черновцыоблэнерго".

Цена выкупа "ВС Груп Менеджмент" акций "Херсоноблэнерго" составит 1,88 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,25 грн, "Черновцыоблэнерго" – по 1,66 грн при ее номинальной стоимости 0,25 грн.

VS указывает на прямое владение 96,5739% акций "Херсоноблэнерго", опосредованное с другими аффилированными лицами – 96,574031%, в "Черновцыоблэнерго" – прямое 95,942268% акций, опосредованное - 95,942278%.

Сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-", "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова, которая впоследствии самостоятельно выкупила акции миноритарных акционеров.

В декабре 2020 года генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что компания заинтересована в покупке новых электросетевых активов в Украине.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Александр Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.