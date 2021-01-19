БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2294 відвідувача онлайн
Новини
930 0

VS Energy россиян принудительно выкупит акции миноритариев трех облэнерго

VS Energy россиян принудительно выкупит акции миноритариев трех облэнерго

ООО "ВС Груп Менеджмент" направило миноритариям ЧАО "Кировоградоблэнерго" публичное безотзывное требование принудительного выкупа акций (squeeze-out).

Об этом говорится в сообщении облэнерго, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Цена выкупа акций компании составляет 1,3 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,25 грн.

Заявитель указывает на прямое владение 0,0003% акций "Кировоградоблэнерго", опосредованное с другими аффилированными лицами – 96,769%. Сообщение о доминирующем контрольном пакете (свыше 95%) было подано 23 декабря 2020 года.

Ранее, в начале января этого года, сообщения о принудительном выкупе акций разместили "Херсон-" и "Черновцыоблэнерго".

Цена выкупа "ВС Груп Менеджмент" акций "Херсоноблэнерго" составит 1,88 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,25 грн, "Черновцыоблэнерго" – по 1,66 грн при ее номинальной стоимости 0,25 грн.

VS указывает на прямое владение 96,5739% акций "Херсоноблэнерго", опосредованное с другими аффилированными лицами – 96,574031%, в "Черновцыоблэнерго" – прямое 95,942268% акций, опосредованное - 95,942278%.

Сейчас в состав группы VS Energy входят "Херсон-", "Житомир-", "Кировоград-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". "Киев-" и "Одессаоблэнерго" в 2019 году были проданы группе "ДТЭК" Рината Ахметова, которая впоследствии самостоятельно выкупила акции миноритарных акционеров.

В декабре 2020 года генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что компания заинтересована в покупке новых электросетевых активов в Украине. 

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, указаны 3 гражданина Латвии и два гражданина Германии. Большинство из них имеют признаки номинальных владельцев.

Александр Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Однако Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
акція (329) викуп (18) VS Energy (22) Кіровоградська область (50)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 