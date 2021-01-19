АМКУ открыл дело против шести компаний за завышение цен на газ для населения

Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начало расследование дел в отношении шести газоснабжающих компаний из-за установления завышенных цен на газ для населения.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, речь идет об ООО "Киевоблгаз сбыт", ООО "Житомиргаз сбыт", ООО "Черниговгаз сбыт", ООО "Черкассыгаз сбыт", ООО "Уманьгаз сбыт" и ДП "КиевГазЭнерджи".

По мнению Комитета, действия указанных компаний содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке, что могло привести к ущемлению интересов потребителей.

АМКУ отмечает, что кроме упомянутых шести компаний в территориальных пределах тех же областей деятельность по поставке природного газа осуществляют и другие субъекты хозяйствования.

"Однако и в дальнейшем до 85% населения пользуются услугами компаний-ответчиков в соответствующих регионах. Сейчас установлено, что ценовые предложения ответчиков-монополистов на природный газ для нужд населения с ноября 2020 по январь 2021 в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%", – подчеркивается в сообщении.

Например, цена газа у "Киевоблгаз сбыта" была выше цены, предложенной "ГК "Нафтогаз Украины", на 2,54 грн за кубометр (38,52%), а разница с ценами ООО "Мегаватт Энерго" составляла до 43,41%.

"То есть с учетом цен, которые формировались на рынке, вышеуказанные общества осуществляли поставки природного газа для населения по экономически необоснованными (завышенным) ценам", – сообщает АМКУ.

В Комитете отмечают, что подобные факты выявлены и в других регионах Украины, исследования по ним уже завершаются территориальными отделениями Комитета.