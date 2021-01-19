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АМКУ открыл дело против шести компаний за завышение цен на газ для населения

АМКУ открыл дело против шести компаний за завышение цен на газ для населения

Северное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начало расследование дел в отношении шести газоснабжающих компаний из-за установления завышенных цен на газ для населения.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, речь идет об ООО "Киевоблгаз сбыт", ООО "Житомиргаз сбыт", ООО "Черниговгаз сбыт", ООО "Черкассыгаз сбыт", ООО "Уманьгаз сбыт" и ДП "КиевГазЭнерджи".

По мнению Комитета, действия указанных компаний содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке, что могло привести к ущемлению интересов потребителей.

АМКУ отмечает, что кроме упомянутых шести компаний в территориальных пределах тех же областей деятельность по поставке природного газа осуществляют и другие субъекты хозяйствования.

"Однако и в дальнейшем до 85% населения пользуются услугами компаний-ответчиков в соответствующих регионах. Сейчас установлено, что ценовые предложения ответчиков-монополистов на природный газ для нужд населения с ноября 2020 по январь 2021 в среднем превышали цены их конкурентов на рынке до 40%", – подчеркивается в сообщении.

Например, цена газа у "Киевоблгаз сбыта" была выше цены, предложенной "ГК "Нафтогаз Украины", на 2,54 грн за кубометр (38,52%), а разница с ценами ООО "Мегаватт Энерго" составляла до 43,41%.

"То есть с учетом цен, которые формировались на рынке, вышеуказанные общества осуществляли поставки природного газа для населения по экономически необоснованными (завышенным) ценам", – сообщает АМКУ.

В Комитете отмечают, что подобные факты выявлены и в других регионах Украины, исследования по ним уже завершаются территориальными отделениями Комитета.

Автор: 

газ (7906) облгази (239) Антимонопольний комітет (1444) Тарифи на газ (713)


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В АМКУ вагітність як у слонів. Тільки слони народжують слоненят, а АМКУ тільки псує повітря.
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19.01.2021 15:02 Відповісти
А куди дивився цей сучий комітет до протестів населення.На стовпах повинні висіти покидьки за зраду і геноцид.
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19.01.2021 21:30 Відповісти
ещё один орган "спортивной рыбалки"....
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19.01.2021 22:48 Відповісти
А облзгаз днепропетровской области вовремя подсуетился? Самые высокие тарифы в Днепропетровской и Кировоградской областях,один монополист и он диктует заоблачные цены...
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20.01.2021 05:22 Відповісти
Амку теперь в доле ) везде 100% свои люди
Президент України Володимир Зеленський призначив нового державного уповноваженого Антимонопольного комітету. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента 12 жовтня.
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20.01.2021 07:06 Відповісти
АМКУ открыл дело против шести компаний за завышение цен на газ для населения - Цензор.НЕТ 5662.
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20.01.2021 08:13 Відповісти

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