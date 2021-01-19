Бывший глава набсовета "Магистральных газопроводов Украины" отменил свое увольнение через суд

Хозяйственный суд Киева признал незаконным решение Министерства финансов об увольнении Вольтера Больтца из состава наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Соответствующее решение суд вынес 17 декабря, передает LB.ua.

Кроме этого, Минфин как акционер МГУ должен выплатить в пользу Больтца, который возглавлял Нацсовет МГУ, 2 102 грн судебного сбора.

Как сообщалось, бывший глава наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Вольтер Больц оспорил свое увольнение в Хозяйственном суде Киева в июле 2020 года.

Сам Больтц заявлял, что решение об увольнении было для него неожиданным и принято без консультаций и без предоставления каких-либо письменных объяснений и обоснований.

Министерство финансов как акционер "МГУ" на собрании 29 мая 2020 г ода приняло решение о прекращении полномочий председателя наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Вальтера Больца в связи с "ненадлежащей организацией работы совета".

Новым главой набсовета компании 12 июня был избран Фабрис Нуайлана, ранее занимавший должность старшего исполнительного вице-президента по газу французской энергетической компании Électricité de France (EDF).

В набсовет МГУ также входят Ян Чадам – бывший глава правления польского оператора ГТС Gaz-System и Карина Лучинкина, ранее работавшая в PwС. Представителями государства в НС МГУ являются Адомас Аудицкас, а также экс-министр финансов Виктор Пинзеник.

Напонмим, Кабинет министров в сентябре 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором газотранспортной системы стало ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). ОГТСУ было передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов.