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Заместитель главы Нацбанка не смог отменить выговор через суд

Заместитель главы Нацбанка не смог отменить выговор через суд

Печерский районный суд Киева 18 января отказал заместителю главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к Нацбанку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом НБУ дисциплинарных взысканий.

Как сообщает пресс-служба НБУ, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Сологуба.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

Автор: 

НБУ (9237) суд (3315) Сологуб (22)


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