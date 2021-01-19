Заместитель главы Нацбанка не смог отменить выговор через суд

Печерский районный суд Киева 18 января отказал заместителю главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к Нацбанку о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом НБУ дисциплинарных взысканий.

Как сообщает пресс-служба НБУ, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска Сологуба.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября 2020 года решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.