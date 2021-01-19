Украина запросила краткосрочные поставки электроэнергии из Беларуси

Беларусь 18 января оказала помощь в предоставлении резерва мощности Украине в объеме 3,1 млн кВт/ч электроэнергии.

Об этом сообщается на сайте ПО "Белэнерго".

"По запросу НЭК "Укрэнерго" была оказана помощь в предоставлении резерва мощности Украине. Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий. По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии. Максимальная мощность поставок составила 500 МВт", – цитирует "Белэнерго" сообщение Министерства энергетики Беларуси.

Как сообщалось, 17 января НЭК "Укрэнерго" осуществило поставки электроэнергии в Беларусь в рамках аварийной помощи из-за остановки первого блока БелАЭС. Аварийная помощь составляла 200 МВт в период 18:42-18:50 и 300 МВт в период 18:50-19:00.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" и государственное производственное объединение (ГПО) "Белэнерго" (белорусский оператор системы передачи) 30 декабря 2020 года подписали новые договоры о поставках электроэнергии в рамках предоставления/получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЕС Украины и ОЭС Беларуси.

Обновленные договоры начали действовать с 1 января 2021 года. Они предусматривают порядок формирования цены на электроэнергию аварийной помощи с учетом действующих национальных законодательств обеих стран.