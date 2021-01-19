ГБР сообщило о подозрении главе Конституционного Суда Тупицкому

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому.

Как сообщает пресс-служба ГБР, Тупицкий подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

ГБР указывает, что этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

"Более того, председатель КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление статуса подозреваемого, посещает рабочее место", - сообщает ГБР.

Как сообщал БизнесЦензор, КСУ отказался выполнять указ Зеленского об отстранении Тупицкого.

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Как сообщалось, 29 декабря Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Представитель президента в КС Федор Вениславский сообщил, что отстраняя главу Конституционного суда Тупицкого от должностных обязанностей, Зеленский действовал в рамках своих полномочий.

Накануне исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил о подозрении председателю Конституционного Суда (КСУ) Александру Тупицкому. Подозрение было направлено по почте после того, как Тупицкий не явился по вызову в Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2018 году, занимая должность заместителя председателя КСУ, действуя в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генпрокуратуры заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, в отношении особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ПАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали записи, свидетельствующие о том, что Тупицкий еще будучи районным судьей в Донецке участвовал в схеме завладения имуществом завода в городе Зугрэс Донецкой области и, возможно, получил свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

После этого, уже работая заместителем председателя КСУ, Тупицкий пытался отговорить свидетеля и бывшего владельца завода от показаний правоохранителям об этих событиях и заявлял, что хотел бы получить финансовое вознаграждение за разрешения давнего корпоративного конфликта.