Нацбанк выиграл суд против Климова на 300 миллионов по делу долгов "Имэксбанка"

Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с бывшего владельца "Имэксбанка" Леонида Климова 309 млн грн в пользу Национального банка Украины в счет погашения задолженности по стабилизационному кредиту.

В то же время суд отменил решение суда первой инстанции, который отказал Национальному банку в удовлетворении иска, сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ напоминает, что в 2014 году Климов, который на тот момент являлся владельцем "Имэксбанка", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении стабилизационного кредита, взяв на себя личные обязательства за погашение задолженности.

Поскольку Климов продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, в январе 2016 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности.

14 декабря 2018 года Приморский районный суд Одессы отклонил иск Национального банка, однако постановлением Одесского апелляционного суда от 24 ноября 2020 года апелляционная жалоба НБУ была удовлетворена.

"Имэксбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных на основании постановления правления Национального банка Украины от 26 января 2015 года. Вкладчиками банка получено 4,2 млрд грн в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения. Общая сумма акцептованных требований кредиторов банка составляет 9,3 млрд грн.

Оценочная стоимость активов "Имэксбанка" составляет менее 15% от суммы, зафиксированной в бухгалтерской отчетности банка: в то время, как "на бумаге" стоимость активов, включенных в конкурсную массу, составляет 14,95 млрд грн, четыре независимых субъекта оценочной деятельности оценили их в 2,1 млрд грн.

По данным Фонда, 90% корпоративных кредитов в "Имэксбанка" - инсайдерские. Речь идет о 13,1 млрд грн.

По данным НБУ, долг "Имэксбанка" по рефинансированию составил 3,4 млрд грн.