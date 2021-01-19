Прокуратура оспорит продажу крупнейшего стадиона в Сумах за 8 миллионов

Прокуратура Сумской области будет добиваться отмены аукциона ГП "СЕТАМ" по продаже за 8 млн грн стадиона "Юбилейный" в Сумах, который принадлежал подразделению Сумского НПО – ООО "Сумыспортинвест".

Согласно сообщению прокуратуры в газете "Голос Украины", по факту продажи стадиона уже зарегистрировано уголовное производство, готовится ходатайство о наложении ареста на указанное имущество, передает Интерфакс-Украина.

По оценке Сумского НПО, реальная стоимость стадиона составляет почти 150 млн грн.

"И если бы имущество должника выставлялось на продажу по реальной цене, то только из суммы, полученной за реализацию корпоративных прав ООО "Сумыспортинвест", можно было бы погасить существующую задолженность (по заработной плате, – ред.) половине работников предприятия", – приводится в публикации комментарий руководителя пресс-службы объединения Светланы Шовкопляс.

Она уточнила, что по факту незаконной продажи стадиона в декабре 2020 года Нацполиция открыла в отношении исполнительной службы уголовное производство по статьям "злоупотребление властью" и "растрата имущества".

"Стадион находится в налоговом залоге в результате деятельности бывшего руководства предприятия (Сумского НПО, – ред.) в период с 2013-го по январь 2019 года", – отмечает руководитель пресс-службы.

Согласно информации в системе Open Market, стадион "Юбилейный" был выставлен на аукцион как корпоративные права должника ООО "Сумыспортинвест" в размере 99,98% по стартовой цене 5,44 млн грн и продан ООО "Север Агро Сервис" (Сумская обл.) за 8,12 млн грн.

Стадион построен в сентябре 2001 года, его общая площадь – 7,54 тыс. кв. м. – позволяет вмещать 25,8 тыс. зрителей.

Как отмечается в публикации в газете, учредитель и владелец ООО "Север Агро Сервис" Сергей Бондаренко является президентом и спонсором футбольного клуба "Виктория", команда которого выступает в любительских чемпионатах.

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Как сообщалось, в декабре 2020 года отдел принудительного исполнения решений управления Государственной исполнительной службы выставил на продажу корпоративные права АО "Сумское НПО" в уставном капитале ООО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (СМНПО) в размере 21,67% из-за долгов по заработной плате в размере 170 млн грн.

Напомним, ООО "СМНПО" создано на базе АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО), которое передало в уставный фонд ООО большинство своего имущества.

Сейчас совладельцем ООО "СМНПО" является кипрская компания Inter Growth Investments с долей в 78,32%. Конечным бенефициаром указан гражданин России Владимир Лукьяненко (сын гендиректора АО "Сумское НПО" Владимира Лукьяненко).

Лукьяненко получил контроль над предприятием после того, как в ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концентрацию ряда кипрских и панамский компаний, большинство из которых связаны с "Сумским НПО" и его акционерами Константином Григоришиным, Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко.

Корпоративный конфликт между ними в 2017 году в Лондонском арбитраже закончился поражением Григоришина, которого суд обязал выплатить партнерам $300 млн.