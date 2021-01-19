Банки закрыли за год 870 отделений, – НБУ

Согласно данным Национального банка Украины, украинские банки в 2020 году сократили количество структурных подразделений на 10,8%, или на 868 отделений – до 7 134.

В частности, "Ощадбанк" прекратил работу 490 отделений (сократив их количество до 1 837), "Приватбанк" – 211 (до 1 717), "Райффайзен Банк Аваль" – 100 (до 396), "Альфа Банк" – 39 (до 218), "ТАСкомбанк" и "Сбербанк" – по 16 (до 87 и 90 соответственно), "Укрсиббанк" – 12 (до 272), банк "Кредит Днепр" и ПИБ – по восемь (до 28 и 26 соответственно) и "Укрбудинвестбанк" – семь (до 48), сообщает Интерфакс-Украина.

В октябре-декабре 2020 года банки закрыли 195 структурных подразделений, в том числе "Ощадбанк" – 94, "Райффайзен Банк Аваль" – 60, "Приватбанк" – 33.

В то же время в 2020 году банки открыли 79 отделений, в том числе государственный "Укргазбанк" – 26 подразделений, расширив свою региональную сеть до 276 филиалов, "Аккордбанк" – восемь (до 79), банк "Сич" – шесть (до 60), ПУМБ – 16 (до 224), "А-Банк" – семь (до 232), банк "Альянс" – пять (до 25).

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2021 года "Ощадбанк" остается лидером по количеству отделений (1837), второе место занимает "Приватбанк" (1717), третье – "Райффайзен банк Аваль" (396), четвертое – "Укргазбанк" (276) и пятое – "Укрсиббанк" (272).

С одним открытым отделением, как и в первом полугодии, работают "Проминвестбанк" (ПИБ), "Альтбанк", банки "Траст-Капитал", "Кредит Европа" и "Фамильный", "БТА Банк", а без подразделений – "ИНГ Банк Украина", "Ситибанк", "Украинский банк реконструкции и развития" (УБРР), "Кредитвест Банк", "Дойче Банк ДБУ", "СЕБ Корпоративный Банк", "Альпари Банк", банк "Авангард" и банк "Портал", свидетельствуют данные регулятора.