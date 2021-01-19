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Украина готовит контракт на покупку французских локомотивов Alstom, – посол

Украина готовит контракт на покупку французских локомотивов Alstom, – посол

Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину могут быть подписаны несколько очень важных и масштабных контрактов, в частности крупный контракт с компанией Alstom на поставку электровозов.

Об этом посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил в ходе онлайн-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Это, прежде всего, большой контракт с компанией Alstom и правительством Украины по поставке электровозов, который предусматривает локализацию также в нашей стране. Мы также надеемся, что успеем проработать вопрос относительно расширения сотрудничества с компанией Alstom по строительству железнодорожных высокоскоростных путей между Киевом и Львовом, Киевом и Одессой", – сказал Омельченко.

Посол добавил, что также планируется подписание контрактов по строительству станций питьевой воды.

"Такая станция уже построена в Мариуполе. Это десятки миллионов евро, и мы надеемся, что также начнется такое строительство в Киеве и Луганске", – пояснил дипломат.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры с французской компанией-производителем подвижного состава и инфраструктуры Alstom по обновлению локомотивного парка "Укрзализныци" французскими электровозами уже в течении нескольких лет.

B сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Alstom. И.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов тогда подчеркнул, что принципиальной позицией является локализация производства в Украине.

В июле 2018 года Alstom открыла в Киеве представительство во главе с Вадимом Павленко, который с 2005 по 2018 годы занимал ряд должностей на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).

На данном этапе "Укрзализныця" заинтересована в 50 двухсистемных электровозах, способных транспортировать от 5,5 тыс. до 6 тыс. тонн груза.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что соглашение между "Укрзализныцей" и Alstom будет двухэтапным: первый этап предусматривает получение 50 электровозов, второй – до 80. По его словам, первый этап – с обязательной локализацией производства в Украине – будет стоить примерно полмиллиарда евро.
Ранее украинская сторона ожидала, что Франция предоставит Украине кредит для покупки электровозов.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Укрзалізниця (4743) Франція (649) локомотиви (110) Alstom (33)


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Топ коментарі
+16
Характерно что из всех контрактов с французами торчат уши Сабакова.
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19.01.2021 14:58
+12
Это конечно плюс, но только какой процент локализации будет у нас? Такой как с тепловозами Дж.Электрик покрасить морду? А мы можем сами выпускать нормальные электровозы в Днепре. С 2003 по 2008 выпускались хорошие электровозы ДС3 совместно с Сименс, потом из за кризиса производство приостановили, а при Януковиче от их производства отказались окончательно. И все дорогостоящие комплектующие для ДС3 выпускались в Украине, а тут судя по тому что туда свой нос всунул Аваков, думаю нам навяжут "супервыгодные" условия.
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19.01.2021 15:22
+10
Квакваков и дальше мутит бизнес с жабоедами - то вертушки купит, то катера. Теперь вот и до локомотивов дошло...
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19.01.2021 15:14
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который предусматривает локализацию также в нашей стране. тоді це +
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19.01.2021 14:23 Відповісти
Так, зебіле, молодець. Єдиний ще живий Крюківський вагонобудівний завод, де можуть виробляти і локомотиви працює по декілька днів на тиждень. Зарплата за місяць 1800-3000 грн.
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19.01.2021 15:16 Відповісти
а энто не пэдрошенка с амерами на локомотивы подписал договор?
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19.01.2021 22:41 Відповісти
Ну и что этот контракт сделал плохого для Украины?Может убил местное производство, может эти амеровские тепловозы начали больше "жрать" дизеля, чем советские? Короче, что он сделал не так?
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20.01.2021 01:26 Відповісти
хороший договор - экономные и надежные тепловозы бегают по одесской железной дороге...
и работа была для крюковского завода по привязке их к нашим ж/д
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20.01.2021 09:53 Відповісти
Это конечно плюс, но только какой процент локализации будет у нас? Такой как с тепловозами Дж.Электрик покрасить морду? А мы можем сами выпускать нормальные электровозы в Днепре. С 2003 по 2008 выпускались хорошие электровозы ДС3 совместно с Сименс, потом из за кризиса производство приостановили, а при Януковиче от их производства отказались окончательно. И все дорогостоящие комплектующие для ДС3 выпускались в Украине, а тут судя по тому что туда свой нос всунул Аваков, думаю нам навяжут "супервыгодные" условия.
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19.01.2021 15:22 Відповісти
Аваков має вихід на французів. Знайшов когось, хто робить гарний відкат, тому усе пруть саме із Франції
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19.01.2021 15:28 Відповісти
Во Франции очень сильная армянская диаспора и там они тоже как и у нас считаются мастерами по подкупу и обману.
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19.01.2021 16:47 Відповісти
ой не ври, это ывропа, там нет коррупции
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19.01.2021 22:50 Відповісти
шредер не даст соврать
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20.01.2021 09:55 Відповісти
воФранциях одна из самых мощных армянских диаспор мира вот и весь "секрет успеха"....
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20.01.2021 12:43 Відповісти
Это конечно плюс, но только какой процент локализации будет у нас?
Вот это основной вопрос.
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20.01.2021 01:28 Відповісти
примитивнейшая логика подсказывает, что целесообразнее покупать и поддерживать парк оборудования от одного производителя. Железная дорога - это очень долгосрочная инвестиция, разные виды тягового состава делаются на одной базе с большой общей номенклатурой взаимозаменяемых деталей, к ним идет оборудования для локального ремонта, и тд и тп. Но у нас в чисто коммерческие сферы влазит политика, и начинается абсурд - скоростные составы купили у Хюндая, дизель-поезда у Дженерал Электрик, теперь решили умасливать французов - купили у Альстома электровозы. И так во всем... а потом будем переплачивать, заказывая под них запчасти поштучно
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19.01.2021 14:31 Відповісти
Если кто-то где-то переплачивает, значит кто-то где-то зарабатывает больше)
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19.01.2021 15:16 Відповісти
Тут не политика, тут откаты от жабоедов для армяшки рюкзакова и уничтожение нашей промышленности мародерами-инородцами авакяшкой-зельцманом.
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19.01.2021 17:58 Відповісти
Характерно что из всех контрактов с французами торчат уши Сабакова.
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19.01.2021 14:58 Відповісти
Не хоче на раєю тікати, готує собі барліг у Франції.
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20.01.2021 09:28 Відповісти
Квакваков и дальше мутит бизнес с жабоедами - то вертушки купит, то катера. Теперь вот и до локомотивов дошло...
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19.01.2021 15:14 Відповісти
Деньги уходят из Украины на экспортные товары. А свои нельзя построить и своим людям обеспечить работу и зарплаты??? обязательно надо покупать у иностранцев все и подымать их экономики...
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19.01.2021 15:18 Відповісти
Можно свои построить, и опыт есть, но не с этой властью.
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19.01.2021 15:28 Відповісти
Строить "станцию питьевой воды" где-где? В Луганске? Они точно Зэбилы!
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19.01.2021 15:44 Відповісти
чтобы луганчане пили чистую воду, были благодарны украине и хотели вернуться
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20.01.2021 09:56 Відповісти
Потужный министр все никак не угомонится, -- ему дай волю, он авианосец там купит и атомный реактор "Осирак"
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19.01.2021 15:50 Відповісти
за какие шиши интерестно ..
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19.01.2021 16:02 Відповісти
За кредит от жабоедов, который мы будем отдавать еще лет 10, при этом в процессе эксплуатации заплатим еще как минимум одну стоимость за каждый электровоз на запчасти и комплектующие. Так что это кормушка для жабоедов на десятилетия вперед и фактический крах нашего Крюковского вагоностроительного завода. При этом армяшка-авакяшка свалит скорее всего с награбленным в ЕС, там любят таких "инвесторов" и политических "беженцев" из Украины.
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19.01.2021 18:04 Відповісти
не понимаю, НАШИ заводы разучились производить хорошие электровозы, вертолеты, самолеты, катера береговой охраны, что мы фактически кормим зарубеж?
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19.01.2021 16:09 Відповісти
Чувак, какие заводы?) Все давно разворовано и разрушено)
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19.01.2021 17:44 Відповісти
Специалист по заводам и ты просто так в "лужу пернул"?
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19.01.2021 18:06 Відповісти
Ты уверен, шо твоя настоящая фамилия не заканчивается на "ян"?
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19.01.2021 22:04 Відповісти
Вам из германии веднее. Но просто какой вы вертолетный двигатель за последние 30 лет создали?
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20.01.2021 01:31 Відповісти
Не разучились, просто быдло ДОБРОВОЛЬНО отдало страну на разграбление инородцам, вот теперь мы и пожинаем плоды мародерства армяшки и пейсатых маланцев.
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19.01.2021 18:05 Відповісти
чё, все 30 лет были инородцы и пейсатые маланцы?
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19.01.2021 19:04 Відповісти
Не 30. Года эдак с1996-го. Когда дочь Кучмы нашла Пинчука. Вот и понеслось. Коломойский, Пинчук, Ахметов от донецкого клана, Потом Фирташ подтянулся. Все как один украинцы.
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19.01.2021 22:08 Відповісти
Ну чомусь до 2019 ті ж катера робили в Києві в Кузні на Рибальському...

А вертольоти не розучились, бо їх ніколи і не робили - ну не було у нас навіть при совку вертольотних заводів!
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20.01.2021 00:11 Відповісти
Так при фінансуванні Мотор Січ готовий бів налагодити серійне виробництво гвинтокрилів. Але авакян-рюкзаков вирішив, що треба красти тут і зараз, бо невідомо скільки ще просидить у кріслі міністра, та й країну майбутньго проживання він тепер знає, тм паче у франції багато вірменів.
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20.01.2021 03:03 Відповісти
С кучмы начался дерибан страны инородцами-олигархами.
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20.01.2021 02:59 Відповісти
а что непонимать ? это долгосрочная программа еропы как сделать из Украины албанию...
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20.01.2021 12:46 Відповісти
Сперва купили Дженерал Электрик, потом Сименс, теперь - французы....
Вот это размах! И всё в долг....
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19.01.2021 16:28 Відповісти
Ошибаетесь! С Сименсом выпускали совместно на заводе в Днепре и доля наших комплектующих была очень высокая.
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19.01.2021 16:48 Відповісти
ДС3 норм електровози, столичні експреси раніше тягали...
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20.01.2021 00:11 Відповісти
отдавать то не им, а нам
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20.01.2021 01:15 Відповісти
.Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что соглашение между "Укрзализныцей" и Alstom будет двухэтапным: первый этап предусматривает получение 50 электровозов, второй - до 80. По его словам, первый этап - с обязательной локализацией производства в Украине - будет стоить примерно полмиллиарда евро . Источник: https://biz.censor.net/n3242656
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Укрзалізниця вже перейшла в підпорякування МВС . ??? . Якого хроняки ,Аваков коментує залізничні контракти ??
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19.01.2021 16:58 Відповісти
Тому що армяшка налагодив зв"язки з жабоїдами, і усі відкати для банди зєльцмана йдуть черз нього. Ну і взагалі у нас країною керує завхоз з офісу президента, так чому б рюкзакову не купляти французьки електровози замість українських?
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19.01.2021 18:09 Відповісти
Ми аграрна держава ,все шо предки побудували все профукали.
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19.01.2021 17:56 Відповісти
а Хюндаи где???
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19.01.2021 18:22 Відповісти
Боря Колесо на дамбас отправил.
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19.01.2021 20:56 Відповісти
у Кавакова особняк на лазурном побережье появится или появился
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19.01.2021 19:40 Відповісти
А авакяну потом куда надо будет? В Прованс, или со всеми...?
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19.01.2021 20:37 Відповісти
А рюкзаков при деле?
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19.01.2021 20:54 Відповісти
рюкзак собирает деньги на президентскую компанию.
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19.01.2021 23:12 Відповісти
Скорее всего будет выставляться в президенты: уже начал медийную подготовку, с экранов ТВ почти не вылезает.
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19.01.2021 23:58 Відповісти
Покупку французских электровозов (сделанных во Франции), рукожопые, нищие кацапы, посчитали слишком дорогим удовольствием (жмоты). Для создания нового электровоза, ЭП20 «Олимп», к 2008 году, кацапы, заключили партнёрское соглашение с французской компанией Alstom Transport, поскольку у рукожопых отсутствовало оборудование для производства тяговых инверторов и системы управления. Для их создания требовалось значительное время, а закупать зарубежные электровозы было слишком дорого. Вот и разница между тупыми кацами, и украинцами. Украинцам не дорого покупать, нафиг на разработку заморачиваиться. Кстати, в Новочеркасске уже и французские детали, делают по лицензии. (https://trainpix.org/photo/117688/ ссылка ) (https://www.youtube.com/watch?v=L368hM4lwOc&app=desktop видео ).
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20.01.2021 06:37 Відповісти
Зря
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20.01.2021 11:16 Відповісти
Крюковскому вагоностроительному походу кердых.
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20.01.2021 12:31 Відповісти
Вірмено-французька дружба процвітає.
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20.01.2021 13:54 Відповісти

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