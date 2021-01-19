Минцифры хочет создать регулятор безопасности в интернете

Министерство цифровой трансформации Украины считает необходимым создать независимый регулятор безопасности в интернете.

Как сообщает Интерфакс-Украина, предполагается, что этот орган будет формировать соответствующую политику и реализовывать его в государстве.

"Новый регуляторный орган должен защищать права пользователей в интернете, иметь полномочия и возможности внедрять свои решения относительно блокирования и удаления контента", - сказала директор директората европейской интеграции Минцифры Гульсанна Мамедиева.

По ее словам, деятельность этого органа должна быть основана на оценке риска, пропорциональности этого риска. Кроме того, важным моментом должна быть юридическая обязанность поддерживать инновации, "потому что инновации – большая составляющая решения этих проблем".

Как сообщила Мамедиева, в настоящее время Украина совместно с международными партнерами - Великобритания, Австралия, Германия - разрабатывает новые регуляторные подходы для преодоления угроз в интернете, но ни одна их стран еще не создала нормативную базу.