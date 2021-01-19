"Укрзализныця" заключили первые контракты на поставки вагонов сроком 3 года
АО "Укрзализныця" заключила первые 13 долгосрочных контрактов сроком действия 3 года по 60 тысяч вагоноотправок каждый.
Об этом глава железнодорожной компании Владимир Жмак сообщил в Telegram.
"Нам нужно, чтобы наши вагоны не простаивали, а перевозили грузы. Итак, первые 13 долгосрочных лотов по 60 тыс. вагоноотправок нашли своих заказчиков. Это означает, что наши вагоны будут непрерывно задействованы в процессе перевозок в течение трех последующих лет", – сообщил Жмак.
Как сообщалось, Укрзализныця" запустила возможность подписания долгосрочных договоров с грузоотправителями на поставку вагонов в июне 2020 года. Изначально такие договоры предлагались со сроком действия от 8 до 12 месяцев и предполагали снижение цен на вагоны в зависимости от срока договора.
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