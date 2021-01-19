Экс-помощник нардепа требовал $200 тысяч за трудоустройство в Офис президента, – ГБР
Государственное бюро расследований разоблачило бывшего помощника народного депутата, который путем обмана пытался получить $200 тысяч за якобы трудоустройство в Офис президента Украины.
Как сообщает пресс-служба ГБР, при получении первой части неправомерной выгоды в сумме $100тыс. мужчина был задержан.
ГБР отмечает, что разоблачение экс-помощника нардепа проходило при содействии Офиса президента Украины.
Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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