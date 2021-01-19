Нацкомиссия одобрила снижение тарифов на распределение для 14 облгазов. ВИДЕО

Национальная комиссия регулирования сферы энергетики и коммунальных услуг одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Решение было принято во время заседания НКРЭКУ, которое транслировалось на Youtube канале НКРЭКУ.

Соответствующее понижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.

В большинстве это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Снижение составило 5% - 30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

Как сообщалось, ранее в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает ограничения Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м.

На заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения до конца отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубометр.

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.

Нацкомиссия запланировала снижение тарифов на распределение газа для 14 компаний.