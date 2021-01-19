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Новини
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Нацкомиссия одобрила снижение тарифов на распределение для 14 облгазов. ВИДЕО

Национальная комиссия регулирования сферы энергетики и коммунальных услуг одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Решение было принято во время заседания НКРЭКУ, которое транслировалось на Youtube канале НКРЭКУ.

Соответствующее понижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.

В большинстве это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Снижение составило 5% - 30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

Как сообщалось, ранее в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает ограничения Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м.

На заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения до конца отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубометр.

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ. 

Нацкомиссия запланировала снижение тарифов на распределение газа для 14 компаний.

НКРЕКП (1439) Тарифи на газ (713)


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Топ коментарі
+3
повысить в 10 раз, потом понизить в 2...вуаля-эта пабеда по зебуиновски)))
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19.01.2021 13:57
+2
Благодетели .
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19.01.2021 11:40
+2
сначала подняли в 2 раза, потом снизили на 20% - перемога для зебилов
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19.01.2021 11:47
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Благодетели .
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19.01.2021 11:40 Відповісти
сначала подняли в 2 раза, потом снизили на 20% - перемога для зебилов
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19.01.2021 11:47 Відповісти
Молодець! Народ України давно тримають за ідіотів і роблять з ним що хочуть. Знаєш, Константин, коли пишуть "наша влада" приходиться думати - яка вона наша і коли вона буде нашою, проукраїнською, а не проросійською чи проамериканською.
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19.01.2021 22:35 Відповісти
Який народ?Як кажуть-розставили ноги,тепер отримуйте задоволення,ДЕБIЛИ...
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20.01.2021 05:31 Відповісти
Шо перидасты, и тут набабали народ? 1.79+ 20% НДС= 2.148гр.
Снижение составило 5% - 30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).Источник: https://biz.censor.net/n3242630
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19.01.2021 12:36 Відповісти
ну як там "кінець епохи бідності,зробимо їх разом,весна покаже,хто де срав"? поприкалувались,а тепер платіть,платіть і платіть
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19.01.2021 12:59 Відповісти
Одна тепер для зебілів радість- "барига порошенко" буде більше за газ і світло платити
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19.01.2021 13:02 Відповісти
повысить в 10 раз, потом понизить в 2...вуаля-эта пабеда по зебуиновски)))
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19.01.2021 13:57 Відповісти
За газ - з ПДВ, за розподіл - без ПДВ. Крутять як циган сонцем...
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19.01.2021 14:22 Відповісти
Шмигаль проговорився ( дослівно,вони ж проплатили(облгази), а тепер якось украінцям потрібно мозги запудрити або повернути гроші а не хочеться тому і несуть бридоту що знизили транспортіровку до 1,79грн а ПДВ може не побачать а платити прийдеться цеж не транспортіровка, за лохів нас усіх мають
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19.01.2021 18:10 Відповісти

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