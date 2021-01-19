Украина снизила производство мяса и молока

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2020 году (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 4,2% по сравнению с 2019 годом – до 9,26 млн тонн.

Ведомство уточнило, что на агропредприятиях оно увеличилось на 0,8% – до 2,75 млн тонн, тогда как в хозяйствах населения снизилось на 6,2% – до 6,50 млн тонн, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в 2020 году произведено 3,45 млн тонн мяса (в живом весе), что на 1,1% меньше, чем в предыдущем году. В том числе производство мяса на агропредпрятиях снизилось на 0,1% – до 2,29 млн тонн, тогда как в хозяйствах населения – на 3%, до 1,15 млн тонн.

Производство яиц за отчетный период снизилось на 2,9% – до 16,19 млрд шт.: агропредприятия произвели 8,94 млрд шт (–4,5%), а хозяйства населения – 7,25 млрд шт (–0,9%).

По данным Госстата, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,6% по сравнению с 2018 годом – до 9,7 млн тонн. Производство яиц в 2019 году выросло на 3,4% – до 16,68 млрд, мяса (в живом весе) – на 5,3%, до 3,49 млн тонн.