Решение о государственном регулировании цен на газ принято в интересах "Нафтогаза", – РГК

Группа компаний РГК считает, что административное ограничение цены на газа для населения со стороны Правительства приведет к цементированию монополии НАК "Нафтогаз Украины".

"Действия правительства направлены на ликвидацию конкуренции, дискриминацию и уничтожение частного бизнеса на национальном газовом рынке", - сообщает пресс-служб РГК.

РГК является крупнейшей сервисной компанией газораспределительного сектора и не занимается продажами газа.

"Но в последние дни в адрес компании звучат безосновательные обвинения в причастности к установлению завышенных цен на газ. Причем, звучат как со стороны популистов, политиканов, так и от менеджеров НАК "Нафтогаз Украины", - сообщает компания.

РГК расценивает подобные заявления как грязную информационную кампанию с целью дискредитировать крупнейшую частную газовую компанию.

"Административное ограничение цены газа для населения со стороны Правительства цементирует монополию НАК "Нафтогаз Украины". Действия Правительства ведут к ликвидации конкуренции, дискриминации и уничтожению частного бизнеса на национальном газовом рынке", - считают в РГК.

Принятое Кабинетом министров решения об административном вмешательстве в работу рынка природного газа является разрушительным для его развития, о чем говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации. Игнорируются европейские механизмы прозрачного регулирования, обеспечивающие равенство участников рынка и сохраняющие конкуренцию.

"Единственным получателем выгоды от действий правительства является НАК "Нафтогаз Украины" - за счет сохранения единоличного доступа к природному газу украинской добычи. Тем самым игнорируются рекомендации Секретариата Европейского Энергетического сообщества о том, что для развития рынка газа необходим равный и конкурентный доступ к этому ресурсу", - сообщает РГК.