Продажи авто в Евросоюзе упали на рекордные показатели

Продажи автомобилей в Европейском союзе в 2020 году упали рекордными темпами - на 23,7% на фоне пандемии коронавируса, а также карантинных мер, введенных в регионе для сдерживания распространения COVID-19.

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) сократилось более чем на 3 млн по сравнению с 2019 годом, до 9,9 млн единиц, сообщает Интерфакс-Украина.

Во всех 27 странах ЕС годовые темпы падения продаж выражались двузначными числами, отмечают в ACEA. В Испании снижение составило 32,3%, в Италии - 27,9%, во Франции - 25,5%, в Германии - 19,1%.

В декабре 2020 года число зарегистрированных новых автомобилей в странах ЕС составило 1,031 млн, уменьшившись на 3,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Продажи в Италии и Франции в последний месяц года упали на 14,9% и 11,8%, в то время как в Германии они выросли на 9,9%, а в Испании практически не изменились.

Число регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз 31 января 2020 года) в декабре сократилось на 3,7%, составив 1,21 млн. По итогам 2020 года показатель упал на 24,3% - до 11,96 млн машин.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в минувшем году снизились на 21,6%, PSA Group - на 29,3%, FCA Group - на 25,5%.

Реализация автомобилей группы Renault упала на 25,6%, в том числе, продажи машин LADA рухнули на 58,3%.

Японские Toyota и Nissan сократили продажи в Европе в 2020 году соответственно на 12,8% и на 27,7%, южнокорейская Hyundai - на 18,4%, американская Ford - на 30,6%.