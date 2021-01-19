Канада разрешила возобновить полеты проблемной модели Boeing

Самолеты модели Boeing 737 MAX уже на этой неделе смогут вернуться к выполнению коммерческих полетов в Канаде, сообщила пресс-служба министерства транспорта Канады.

"Министерство транспорта Канады выдало Boeing 737 MAX директиву о летной пригодности. В ней определены модификации, которые должны быть сделаны с самолетом до того, как его использование будет возобновлено в канадском авиационном пространстве. Этим процесс пересмотра министерством самолета завершен", - цитирует министерство Интерфакс-Украина.

Как отмечается, финальным шагом станет обнародование Канадой 20 января обновленного сообщения для летчиков, которым сейчас запрещено коммерческое использование самолета этой модели в канадском авиационном пространстве. "Это позволит вернуть самолет к использованию в Канаде", - пояснили в министерстве.

Также там добавили, что в целом провели более 15 тыс. часов за изучением проблем Boeing 737 MAX и поиском их решения.

Напомним, коммерческая эксплуатация модели Boeing 737Max началась в октябре 2017 года. Год спустя лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета. В результате этой катастрофы погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Через несколько месяцев после этого, в марте 2019 года, разбился самолет той же модели, принадлежавший компании Ethiopian Airlines. Жертвами крушения стали 157 человек.

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После этого эксплуатация самолетов Boeing 737 Max была приостановлена по всему миру.

По мнению следствия, причиной обеих авиакатастроф было программное обеспечение MCAS, которое в определенной ситуации, несмотря на действия пилота, клонило нос машины вниз.

Впоследствии Boeing обвинил двух своих бывших сотрудников в том, что они намеренно ввели в заблуждение отдел FAA, занимающийся оценкой тренировочных программ для пилотов, и скрыли от регулятора определенную информации о MCAS.

После авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии Boeing столкнулся с обвинениями в пренебрежении безопасностью пассажиров и сокрытии дефектов, расследованием в Конгрессе США, миллиардными претензиями от авиакомпаний, которые закупили самолеты 737 Max, и исками от родственников жертв.

В январе 2020 года производство этой модели было временно приостановлено. Коммерческая эксплуатация лайнеров Boeing 737 Max возобновилась лишь в декабре 2020 года, после того как авиапроизводитель существенно переработал проблемное программное обеспечение.