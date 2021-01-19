Запасы угля на складах ТЭС сократились в 5,2 раза, – "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" сообщает, что в Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС.

"В частности, по состоянию на 18 января, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн, из них газового угля – в 7,5 раза до 283,6 тыс тонн, антрацитового – на 44,4% до 203,9 тыс тонн", - сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В связи с этим, начиная с понедельника, 18 января, включены в работу дополнительно шесть блоков трех ТЭС (Углегорская ТЭС, Змиевская ТЭС, Трипольская ТЭС) на резервном топливе (газ) суммарной мощностью 1 200 МВт.

"В тот же день для покрытия дополнительной нагрузки в ОЭС Украины оказывается аварийная помощь из Беларуси: с 10:00 до 11:00 часов – в объеме 100 МВт, в дальнейшем – более 200 МВт в час", - сообщает "Укрэнерго".

При этом "Укрэнерго" сообщает, что вторая неделя 2021 года характеризовалась резким увеличением потребления электроэнергии в Украине, как относительно предыдущей недели, так и аналогичного периода прошлого года. Причиной такого является похолодание в конце недели.

Так, среднесуточное электропотребление в рабочие дни относительно предыдущей недели выросло на 6,5% до 470,7 млн кВт·ч, а в выходные - на 16% до 484,5 млн кВт/час.

В сравнении с прошлым годом среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 3,5%, а в выходные — на 9,3%.

С начала января, по оперативным данным, объем потребления составил 7,56 млрд кВт/ч, что на 0,2% больше прогнозного значения.

Как писал БизнесЦензор, на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 12 января находится 621,8 тыс. тонн угля, что на 324 тыс. тонн меньше необходимой нормы.

Согласно прогнозу sinoptik.ua, с 13 по 20 января в Украине ожидаются морозы до минус 20 градусов Цельсия. Понижение температуры приведет к увеличению расхода энергоносителей.

В течении 2020 года ТЭС госгенерации Центрэнерго (Трипольская, Змиевская, Углегорская) использовали в качестве топлива природный газ. Однако зимой газ сильно подорожал.

Как известно, после теплой зимы 2019 – 2020 годов и начала карантина в связи с пандемией коронавируса, правительство Дениса Шмыгаля в марте 2020 года ограничило импорт угля и электроэнергии из Российской Федерации.

В частности, была введена пошлина на импорт угля газовой группы и электроэнергии в размере 65%.

В апреле 2020 года Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) полностью запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Этот запрет был отменен Комиссией с 1 января 2021 года.

Как известно, от 60% до 70% тепловой генерации в Украине производит энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.