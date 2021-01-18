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Кабмин опубликовал постановление о снижении цен на газ для населения на два месяца

Кабмин опубликовал постановление о снижении цен на газ для населения на два месяца

Кабинет министров ограничил максимальную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр максимум до 31 марта.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление №25 от 18 января обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, Кабмин внес природный газ в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

Кроме того, Кабмин дополнил постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий" новым пунктом.

В нем установлено, что с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, предельная цена на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", составляет 6,99 грн за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы).

Также внесены изменения в постановлени №809 от 30 сентября 2015 года, которым установлены требование к поставщику "последней надежды" на рынке природного газа.

В частности, установлено, что с 1 февраля, но не дольше чем до 31 марта, поставки природного газа поставщиком "последней надежды" осуществляется по цене, которая не может превышать таковую предельную цену, установленную Кабмином на время карантина.

Как сообщалось, на заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения до конца отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.

Автор: 

газ (7906) Кабмін (7720) Тарифи на газ (713)


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Топ коментарі
+6
Кабмин опубликовал постановление о снижении цен на газ для населения на два месяца - Цензор.НЕТ 4635
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19.01.2021 09:38
+3
Ну нет слов,что бы прокомментировать без матюков это ххххххх.
Виж клялися,обыцяли рік тому,що будете знижувати ціну на газ для населення...
Ви там дограетесь,що вас всіх знесуть.Терпіння у людей закінчуеться....особливо після отримання платіжок за грудень,а потім за січень.... ГАНЬБА!
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18.01.2021 21:53
+2
Зебилы думали, что фирташ,ахметов и коломойский поставили бубочку президентом,чтобы тарифы снижать?
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19.01.2021 10:30
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Ну нет слов,что бы прокомментировать без матюков это ххххххх.
Виж клялися,обыцяли рік тому,що будете знижувати ціну на газ для населення...
Ви там дограетесь,що вас всіх знесуть.Терпіння у людей закінчуеться....особливо після отримання платіжок за грудень,а потім за січень.... ГАНЬБА!
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18.01.2021 21:53 Відповісти
Зебилы думали, что фирташ,ахметов и коломойский поставили бубочку президентом,чтобы тарифы снижать?
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19.01.2021 10:30 Відповісти
У Вінниці на січень 1м3 з доставкою 12 грн, в кінці місяця облгази запалають.
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18.01.2021 23:53 Відповісти
Хуже нє будєт
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19.01.2021 00:11 Відповісти
Змусьте місцевих мафіозних теплоенерго знизити ціни на центральне опалення! Місто в 10 км від Києва за 65 квадратів за теплий грудень прийшла платіжка на 3500, плюс газ за плиту та колонку та транспортування. 4000 грн лише за газ!!! Плюс інше і виходить 5-6 тисяч! Це нормально?!
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19.01.2021 07:44 Відповісти
Ось чим Українці відрізняються від кацапа лаптєногава.... можемо примусити паразитів-політиків робити що нам треьба як шо забажаємо.
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19.01.2021 08:53 Відповісти
Кабмин опубликовал постановление о снижении цен на газ для населения на два месяца - Цензор.НЕТ 4635
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19.01.2021 09:38 Відповісти
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19.01.2021 10:08 Відповісти
Фамилии меняются, а народ остается. Обворованный.
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19.01.2021 10:11 Відповісти
«Чому бідні - бо дурні, чому дурні - бо бідні»
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19.01.2021 13:46 Відповісти
Не дольше чем до 31 марта? Вот 1-го апреля вас и вынесут с Банковой...! Бог в помощь!
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19.01.2021 10:20 Відповісти
Ще раз наголошую, що інфа про газ 6,99 не відповідає дійсності, оскільки 6,99 то без транспортування -1, по друге всі комунальні платежі мають становити 15% від доходу родини - мої батьки отримують пенсію батько 2200, мати 2700 - плата за всі комунальні послуги в них має становити 735гр , а газу , навіть по ціні 6,99 набігає 200 кубів це 1400гр, транспортування 2,10 це ще 420гр - ці платіжки антиконституційні, і в конституції ніде не написано, що ви маєте клянчити субсидію . Ми маємо змусити владу дотримуватися конституцію.
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19.01.2021 10:49 Відповісти
Назар,такая же ситуация. Две пенсии 5120гр. за декабрь заплатил за трубу 154гр,за свет 280гр за газ еще не знаю,сказали "приговор вынесут" с 21 января. Я подсчитал 7.22х220куб=1588.....2020гр это 39%,а утверждают, что должны платить не более 20%.....
Ох доиграются они....
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19.01.2021 11:19 Відповісти

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