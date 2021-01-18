Кабмин опубликовал постановление о снижении цен на газ для населения на два месяца

Кабинет министров ограничил максимальную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр максимум до 31 марта.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление №25 от 18 января обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, Кабмин внес природный газ в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

Кроме того, Кабмин дополнил постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий" новым пунктом.

В нем установлено, что с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, предельная цена на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками, в том числе поставщиком "последней надежды", составляет 6,99 грн за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы).

Также внесены изменения в постановлени №809 от 30 сентября 2015 года, которым установлены требование к поставщику "последней надежды" на рынке природного газа.

В частности, установлено, что с 1 февраля, но не дольше чем до 31 марта, поставки природного газа поставщиком "последней надежды" осуществляется по цене, которая не может превышать таковую предельную цену, установленную Кабмином на время карантина.

Как сообщалось, на заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения до конца отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.