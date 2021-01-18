Нацбанк исключил из госреестров 9 компаний

Национальный банк Украины исключил шесть финансовых учреждений из Государственного реестра финансовых учреждений и три компании из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании поданных ими заявлений

Об этом говорится в сообщнии НБУ.

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 15 января.

Согласно сообщению, из госреестра исключены: ЧП "Ваш ломбард" Ямпольский Сергей Валентинович и компания" (имеющее одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита), ООО "ФК" Кайлас Финанс" - три лицензии на оказание услуг по факторингу, по финансовому лизингу, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита (все лицензии были аннулированы 30 декабря 2020 года), ООО "Оптимум фактор", имеющее одну лицензию на предоставление услуг по факторингу (аннулирована 6 ноября 2020 года).

Кроме того, из госреестра исключены КС "Запорожье", который имел две лицензии - на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита (аннулировано 11 декабря 2020), КС "Укрсоцкредит" - имел одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита (аннулирована 30 декабря 2020 года), КС "Славутич-Кредит" - имел две лицензии: на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита (аннулировано 11 декабря 2020 года).

Из реестра также исключены ООО "КС Лизинг", ООО "Милана " и ООО "Нова Лизинг", не имеющие лицензии на предоставление финуслуг.

НБУ отмечает, что доля всех исключенных финансовых учреждений на рынке незначительна.

Кроме этого, Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Финхайк" и выдал финучреждению три лицензии: на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу.