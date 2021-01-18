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США введут санкции против российского судна для достройки "Северного потока-2", – СМИ

США введут санкции против российского судна для достройки

США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца ООО "КВТ-Рус".

Как пишет Handelsblat, США уже проинформировали о своих планах власти Германии и других европейских партнеров.

Как отмечает издание, это первый случай, когда США не только пригрозили, но и фактически введут санкции против участников проекта "Северный поток-2".

Санкции будут введены на основании "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который недавно ужесточил Конгресс США.

Как сообщалось, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.

В декабре "Фортуна" достроила 2,6 км газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии. В этом случае трубоукладочные работы велись на глубине менее 30 м и заняли около двух недель.  После этого проектная компания Nord Stream 2 анонсировала начало работ в территориальных водах Дании, где нужно проложить около 147 км трубопровода на значительной глубине.

Напомним, в середине октября 2020 года в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

В начале 2020 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.

Автор: 

Джерело:  Handelsblat
санкції (4345) США (4795) Північний потік (1081)


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США введут санкции против российского судна для достройки "Северного потока-2", – СМИ - Цензор.НЕТ 3247
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18.01.2021 20:35 Відповісти
После этого события с возвратом и дебильным арестом Навального этот газопроводный проект "СП-2" видимо можно хоронить, если Бункер не одумается. Этим событием Бункер подтвердил, что правовая система в России "гавкнула", а проведение суда над Навальным в помещении райотдела приехавшим туда судьей без допуска адвокатов, имеющих ордер и сертификацию, напоминает "тройки" 30-х годов, которые проводил известый НКВД. В уме не укладывается - бункер пошел ва-банк (!?) - судить человека за неявку как бы для отметки к следователю без учета того, что человек по разрешению самого российского монарха, был отправлен на лечение в Германию, тем более на специально прибывшем для этого немецком самолете, где международные эксперты подтвердили отравление его Новичком. А по его бывшим "уголовным делам" ЕСПЧ признал это политическим преследованием и обязал РФ выплатить ему компенсацию, которая частично и была выплачена! Скорее всего Бункер чувствует приближение цуцванга и решил с помощью этого ареста устроить торг за пожизненную неприкосновенность обитателя Бункера. Более или менее ясность может проявиться по инаугурации Байдена, у которого уже давно большая "любовь" к России. Не даром же Навальный прилетел именно накануне этого события. И теперь у Бункера большая забота - беречь Навального, как зеницу ока!
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18.01.2021 21:22 Відповісти
Немецкий гамбит- чёрные съели пешку
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19.01.2021 02:24 Відповісти
А ввести санкции в отношении всей бешенной бензоколонки-террориста им религия не позволяет ?
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18.01.2021 23:36 Відповісти
А ПУТИНА КОГДА КОЗНЯТ ЗА УБИЙСТВО ВАСИЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА ДЖАРТЫ !!!???
США введут санкции против российского судна для достройки "Северного потока-2", – СМИ - Цензор.НЕТ 5155
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19.01.2021 07:33 Відповісти
Де це жирик з шампусіком Трамп пам пам
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19.01.2021 11:52 Відповісти

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