НБУ разрешил "Креди Агриколь Банку" предоставлять электронные доверительные услуги

Национальный банк Украины предоставил "Креди Агриколь Банку" (Киев) статус квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

Об этом говорится в сообщении банка.

Указывается, что клиенты банка смогут получить услуги квалифицированной электронной подписи (КЭП) с помощью системы "Клиент-банк", которая позволяет перейти на электронный документооборот и лишает необходимости во множестве бумажных документов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг от "Креди Агриколь" будет включать создание, проверку и подтверждение квалифицированной электронной подписи, формирование, проверку и подтверждение квалифицированной электронной отметки времени, использование защищенных носителей информации, а также обслуживание квалифицированных сертификатов.

Согласно сайту Центрального удостоверяющего органа Министерства юстиции Украины, в список квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг также входят "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрсиббанк", "Альфа Банк", "Дия", "Оператора рынка", МВД, НБУ и другие.

"Креди Агриколь Банк" (ранее - "Индэкс-Банк") основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года "Креди Агриколь Банк" по размеру общих активов занимал 11 место (49,52 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.