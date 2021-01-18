В Киеве за год демонтировали 4500 незаконных МАФов

В 2020 году с улиц Киева убрали 4500 элементов благоустройства без разрешительных документов.

Об этом сообщил и.о. директора КП "Киевблагоустройство" Николай Бойко.

"Демонтажным работам всегда предшествует инспекторская. Именно инспекторы благоустройства проявляют новоустановленные временные сооружения, контролируют соблюдение Правил благоустройства владельцами сооружений, вносят предписания и составляют протоколы. За прошлый год было внесено более 32 620 предписаний, в частности, владельцам временных сооружений с требованием предоставить разрешительные документы на размещение", - рассказал Бойко.

Он также добавил, что временные сооружения, владельцы которых своевременно не предоставили разрешительные документы на размещение, подлежат демонтажу. Всего за прошлый год демонтировано более 4500 элементов благоустройства, размещали без разрешительных документов и нарушали благоустройство столицы.

Все демонтажи проводили специалисты коммунального предприятия "Киевблагоустройство" по поручению Департамента городского благоустройства и некоторые владельцы, которые вовремя отреагировали на требования предписаний и самостоятельно демонтировали временные сооружения.

Больше элементов благоустройства демонтировали в течение года в таких районах столицы: Днепровский - 720, Голосеевский - 546 и Дарницкий - 536 элементов.