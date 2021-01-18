Спрос на бензин в 2020 году вырос до рекорда за последние четыре года

Объем украинского рынка автомобильных бензинов в 2020 году вырос на 9,1%, по сравнению с предыдущим годом, – до 2,12 млн тонн. Это самый большой показатель за последние четыре года.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

При этом доля украинских НПЗ в балансе рынка выросла до 48,2%, импорта – уменьшилась до 51,8%. Годом ранее это соотношение составляло 46,6% к 53,3%.

Внутреннее производство бензинов в 2020 году выросло на 12,7% – до 1,02 млн тонн. Преимущественно, рост производства в условиях низких цен на нефть обеспечил

Кременчугский НПЗ Игоря коломойского и партнеров, который нарастил производство на 17,6% – до 884,2 тыс. тонн. Второй внутренний производитель – Шебелинский ГПЗ "Укргаздобычи" – сократил производство по сравнению с 2019 годом на 11% – до 138,8 тыс. тонн.

В то же время импорт бензинов в 2020 году вырос на 5,9% и составил 1,1 м лн тонн. Крупнейшая доля в импортных поставках остается за белорусскими НПЗ – 40% всего украинского рынка. Объем импорта белорусского бензина в прошлом году вырос на 24% – до 857,2 тыс. тонн, тогда как поставки из Литвы сократились на 28,3% и составили 235,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, баланс украинского рынка бензинов в 2019 году увеличился на 1,3% – до 1,95 млн тонн.

При этом Кременчугский НПЗ увеличил производство на 8,5% (на 59 тыс. тонн) – до 752 тыс. тонн. Его доля в общем балансе рынка выросла с 36% до 39%.