Мининфраструктуры выбрало компанию для начала проектирования аэропорта на Закарпатье

Государственное агентство инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") определило победителя тендера на выполнение предпроектных работ для строительства аэропорта на Закарпатье.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Ожидаемая стоимость закупки составляла 5 млн грн, однако победитель выполнит работы за 4,22 млн грн. В ближайшее время будет заключен соответствующий договор. Всего участие в аукционе приняли 7 компаний. По результатам предпроектных работ будет определено место расположения аэропорта – в поселке Среднем или Мукачево. А после этого сразу начнется проектирование", – пояснил министр.

Согласно данным в системе "Prozorro", победителем тендера на выполнение предпроектных работ стал консорциум "Ленд Буд Проект ЮА", уточняет Интерфакс-Украина.

В ходе аукциона ООО "Проектдормосттехнология" и ЧП "Макропроект" предложили выполнить работы дешевле, но их заявки были отклонены из-за несоответствий в документации.



