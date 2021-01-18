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Мининфраструктуры выбрало компанию для начала проектирования аэропорта на Закарпатье

Мининфраструктуры выбрало компанию для начала проектирования аэропорта на Закарпатье
Фото: fb.com/oleksandr.kubrakov

Государственное агентство инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") определило победителя тендера на выполнение предпроектных работ для строительства аэропорта на Закарпатье.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Ожидаемая стоимость закупки составляла 5 млн грн, однако победитель выполнит работы за 4,22 млн грн. В ближайшее время будет заключен соответствующий договор. Всего участие в аукционе приняли 7 компаний. По результатам предпроектных работ будет определено место расположения аэропорта – в поселке Среднем или Мукачево. А после этого сразу начнется проектирование", – пояснил министр.

Согласно данным в системе "Prozorro", победителем тендера на выполнение предпроектных работ стал консорциум "Ленд Буд Проект ЮА", уточняет Интерфакс-Украина.

В ходе аукциона ООО "Проектдормосттехнология" и ЧП "Макропроект" предложили выполнить работы дешевле, но их заявки были отклонены из-за несоответствий в документации.

Автор: 

аеропорт (1161) тендер (2149) Мінінфраструктури (1376) Криклій Владислав (238) Закарпатська область (276)


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